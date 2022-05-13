https://ria.ru/20220513/afganistan-1788439471.html

Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены

Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены - РИА Новости, 13.05.2022

Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены

Семь человек погибли в пятницу в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле, 17 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в афганском... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:46

2022-05-13T20:46

2022-05-13T20:52

в мире

кабул

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/54/1516915414_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_3a4d0dba71b76edcad58bb1ff935f900.jpg

КАБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Семь человек погибли в пятницу в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле, 17 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в афганском минздраве.Как сообщили ранее местные СМИ, взрыв произошел в мечети во время совершения верующими намаза. Изначально отмечалось, что в результате взрыва пострадали трое.Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

https://ria.ru/20220513/garval-1788226739.html

кабул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кабул, происшествия