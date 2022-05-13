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Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены - РИА Новости, 13.05.2022
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Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены
Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены - РИА Новости, 13.05.2022
Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены
Семь человек погибли в пятницу в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле, 17 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в афганском... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:46
2022-05-13T20:52
в мире
кабул
происшествия
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КАБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Семь человек погибли в пятницу в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле, 17 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в афганском минздраве.Как сообщили ранее местные СМИ, взрыв произошел в мечети во время совершения верующими намаза. Изначально отмечалось, что в результате взрыва пострадали трое.Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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в мире, кабул, происшествия
20:46 13.05.2022 (обновлено: 20:52 13.05.2022)
 
Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены

Афганский минздрав: семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены

© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Семь человек погибли в пятницу в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле, 17 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в афганском минздраве.
Как сообщили ранее местные СМИ, взрыв произошел в мечети во время совершения верующими намаза. Изначально отмечалось, что в результате взрыва пострадали трое.
Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 10:00
Джамал Гарвал: санкции не повлияли на сотрудничество Кабула и Москвы
 
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