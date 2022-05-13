https://ria.ru/20220513/afganistan-1788439471.html
Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены
Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены - РИА Новости, 13.05.2022
Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены
Семь человек погибли в пятницу в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле, 17 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в афганском... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:46
2022-05-13T20:46
2022-05-13T20:52
в мире
кабул
происшествия
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КАБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Семь человек погибли в пятницу в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле, 17 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в афганском минздраве.Как сообщили ранее местные СМИ, взрыв произошел в мечети во время совершения верующими намаза. Изначально отмечалось, что в результате взрыва пострадали трое.Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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в мире, кабул, происшествия
20:46 13.05.2022 (обновлено: 20:52 13.05.2022)
Семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены
Афганский минздрав: семь человек погибли при взрыве в мечети в Кабуле, 17 ранены