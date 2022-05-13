"Аэрофлот" хранит память о павших за Родину

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С декабря 1941-го по весну 1942 года всего в нескольких километрах от нынешнего международного аэропорта Шереметьево шли ожесточенные бои за Москву. После войны в деревне Носово Солнечногорского района Московской области над братской могилой советских солдат был воздвигнут монумент.