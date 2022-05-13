"Аэрофлот" хранит память о павших за Родину
С декабря 1941-го по весну 1942 года всего в нескольких километрах от нынешнего международного аэропорта Шереметьево шли ожесточенные бои за Москву. После войны в деревне Носово Солнечногорского района Московской области над братской могилой советских солдат был воздвигнут монумент.
С декабря 1941-го по весну 1942 года всего в нескольких километрах от нынешнего международного аэропорта Шереметьево шли ожесточенные бои за Москву. После войны в деревне Носово Солнечногорского района Московской области над братской могилой советских солдат был воздвигнут монумент.
"Аэрофлот" и аэропорт Шереметьево установили шефство над мемориальным местом много лет назад.
"Аэрофлот" и аэропорт Шереметьево установили шефство над мемориальным местом много лет назад.
Каждый год, в канун Дня Победы сотрудники "Аэрофлота" и аэропорта Шереметьево приводят монумент в порядок, освежают покраску на памятнике и оградке, убирают территорию захоронения.
Каждый год, в канун Дня Победы сотрудники "Аэрофлота" и аэропорта Шереметьево приводят монумент в порядок, освежают покраску на памятнике и оградке, убирают территорию захоронения.
В День Победы жители деревни Носово, ученики местной школы, сотрудники "Аэрофлота" и аэропорта Шереметьево принесли цветы к обновленному монументу.
В День Победы жители деревни Носово, ученики местной школы, сотрудники "Аэрофлота" и аэропорта Шереметьево принесли цветы к обновленному монументу.