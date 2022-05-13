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"Аэрофлот" хранит память о павших за Родину - РИА Новости, 13.05.2022
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"Аэрофлот" хранит память о павших за Родину
"Аэрофлот" хранит память о павших за Родину - РИА Новости, 13.05.2022
"Аэрофлот" хранит память о павших за Родину
Накануне Дня Победы сотрудники авиакомпании "Аэрофлот" привели в порядок монумент на братской могиле неподалеку от Шереметьево. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:26
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день победы
шереметьево
общество
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Накануне Дня Победы сотрудники авиакомпании "Аэрофлот" привели в порядок монумент на братской могиле неподалеку от Шереметьево.
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фото, день победы, шереметьево, общество
16:26 13.05.2022
 

"Аэрофлот" хранит память о павших за Родину

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Накануне Дня Победы сотрудники авиакомпании "Аэрофлот" привели в порядок монумент на братской могиле неподалеку от Шереметьево.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

С декабря 1941-го по весну 1942 года всего в нескольких километрах от нынешнего международного аэропорта Шереметьево шли ожесточенные бои за Москву. После войны в деревне Носово Солнечногорского района Московской области над братской могилой советских солдат был воздвигнут монумент.

Монумент на братской могиле неподалеку от Шереметьево
1 из 7

С декабря 1941-го по весну 1942 года всего в нескольких километрах от нынешнего международного аэропорта Шереметьево шли ожесточенные бои за Москву. После войны в деревне Носово Солнечногорского района Московской области над братской могилой советских солдат был воздвигнут монумент.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

"Аэрофлот" и аэропорт Шереметьево установили шефство над мемориальным местом много лет назад.

Монумент на братской могиле неподалеку от Шереметьево
2 из 7

"Аэрофлот" и аэропорт Шереметьево установили шефство над мемориальным местом много лет назад.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Жительница деревни Носово, сотрудница "Аэрофлота" Анна Закорюкина: "Более семидесяти солдат были захоронены как неизвестные, однако поисковые группы установили имена многих бойцов".
Сотрудница Аэрофлота Анна Закорюкина
3 из 7
Жительница деревни Носово, сотрудница "Аэрофлота" Анна Закорюкина: "Более семидесяти солдат были захоронены как неизвестные, однако поисковые группы установили имена многих бойцов".
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"В 2015 году "Аэрофлот" помог изготовить и установить новые могильные плиты с обновленным списком павших.
Монумент на братской могиле неподалеку от Шереметьево
4 из 7
В 2015 году "Аэрофлот" помог изготовить и установить новые могильные плиты с обновленным списком павших.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Каждый год, в канун Дня Победы сотрудники "Аэрофлота" и аэропорта Шереметьево приводят монумент в порядок, освежают покраску на памятнике и оградке, убирают территорию захоронения.

Братская могила неподалеку от Шереметьево
5 из 7

Каждый год, в канун Дня Победы сотрудники "Аэрофлота" и аэропорта Шереметьево приводят монумент в порядок, освежают покраску на памятнике и оградке, убирают территорию захоронения.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Неподалеку идет реконструкция Лобненского шоссе. Однако дорожные работы не стали препятствием для доброй традиции.
Сотрудники Аэрофлота на братской могиле неподалеку от Шереметьево
6 из 7
Неподалеку идет реконструкция Лобненского шоссе. Однако дорожные работы не стали препятствием для доброй традиции.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

В День Победы жители деревни Носово, ученики местной школы, сотрудники "Аэрофлота" и аэропорта Шереметьево принесли цветы к обновленному монументу.

Монумент на братской могиле неподалеку от Шереметьево
7 из 7

В День Победы жители деревни Носово, ученики местной школы, сотрудники "Аэрофлота" и аэропорта Шереметьево принесли цветы к обновленному монументу.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
 
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