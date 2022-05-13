https://ria.ru/20220513/aeroflot-1788358380.html

Прокуратура проверяет информацию о гибели собаки в самолете "Аэрофлота"

Прокуратура проверяет информацию о гибели собаки в самолете "Аэрофлота" - РИА Новости, 13.05.2022

Прокуратура проверяет информацию о гибели собаки в самолете "Аэрофлота"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщений об обнаруженной в самолете погибшей от переохлаждения собаке, которую хозяйка... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:41

2022-05-13T17:41

2022-05-13T17:48

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщений об обнаруженной в самолете погибшей от переохлаждения собаке, которую хозяйка везла в багаже рейса Челябинск-Москва, информирует пресс-служба надзорного ведомства."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещённым в СМИ, о возможных нарушениях прав пассажиров при перевозке животных ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии". В публикациях указано, что 13 мая пассажирка рейса Челябинск – Москва-Шереметьево сдала в багаж собаку в специальной переноске, однако по прибытии хозяйка обнаружила животное без признаков жизни", – говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.В случае выявления нарушений будут рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210604/zhivotnye-1735490151.html

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Лана Баева

туризм, челябинск, аэрофлот, москва, новости - туризм, туристы