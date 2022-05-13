https://ria.ru/20220513/aeroflot-1788358380.html
Прокуратура проверяет информацию о гибели собаки в самолете "Аэрофлота"
Прокуратура проверяет информацию о гибели собаки в самолете "Аэрофлота" - РИА Новости, 13.05.2022
Прокуратура проверяет информацию о гибели собаки в самолете "Аэрофлота"
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщений об обнаруженной в самолете погибшей от переохлаждения собаке, которую хозяйка... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:41
2022-05-13T17:41
2022-05-13T17:48
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщений об обнаруженной в самолете погибшей от переохлаждения собаке, которую хозяйка везла в багаже рейса Челябинск-Москва, информирует пресс-служба надзорного ведомства."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещённым в СМИ, о возможных нарушениях прав пассажиров при перевозке животных ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии". В публикациях указано, что 13 мая пассажирка рейса Челябинск – Москва-Шереметьево сдала в багаж собаку в специальной переноске, однако по прибытии хозяйка обнаружила животное без признаков жизни", – говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.В случае выявления нарушений будут рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210604/zhivotnye-1735490151.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, челябинск, аэрофлот, москва, новости - туризм, туристы
17:41 13.05.2022 (обновлено: 17:48 13.05.2022)
Прокуратура проверяет информацию о гибели собаки в самолете "Аэрофлота"
Прокуратура начала проверку сообщений о погибшей собаке в самолете "Аэрофлота"
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщений об обнаруженной в самолете погибшей от переохлаждения собаке, которую хозяйка везла в багаже рейса Челябинск-Москва, информирует
пресс-служба надзорного ведомства.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещённым в СМИ, о возможных нарушениях прав пассажиров при перевозке животных ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии". В публикациях указано, что 13 мая пассажирка рейса Челябинск – Москва-Шереметьево сдала в багаж собаку в специальной переноске, однако по прибытии хозяйка обнаружила животное без признаков жизни", – говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
В случае выявления нарушений будут рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.