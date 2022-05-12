https://ria.ru/20220512/zemletryasenie-1788113626.html

На юге Узбекистана произошло сильное землетрясение

На юге Узбекистана произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 12.05.2022

На юге Узбекистана произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, о разрушениях и пострадавших данных нет, сообщает республиканский центр... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:59

2022-05-12T13:59

2022-05-12T14:18

в мире

узбекистан

происшествия

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 12 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, о разрушениях и пострадавших данных нет, сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.По информации центра, подземные толчки магнитудой 6 зафиксированы в 15.27 (13.27 мск) с эпицентром в Сурхандарьинской области в 411 километрах в юго-западном направлении от Ташкента. Очаг залегал на глубине 15 километров.В Сурхандарьинской области ощущались подземные толчки в 4-5 баллов, в Кашкадарьинской – 4 балла, Самаркандской, Джизакской, Бухарской, Сырдарьинской и Ташкентской - 3 балла, в Ташкенте – 2-3 балла.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220511/zemletryasenie-1787815448.html

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в мире, узбекистан, происшествия, землетрясение