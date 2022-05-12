https://ria.ru/20220512/zakon-1788165627.html

Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме

Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме - РИА Новости, 12.05.2022

Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" устарел, есть необходимость его реформирования, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:51

2022-05-12T17:51

2022-05-12T17:51

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" устарел, есть необходимость его реформирования, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.По словам депутата, готовится новый документ, который будет регулировать в том числе и внутренний туризм.Тарбаев отметил, что данный законопроект также направлен на разрешение финансовых вопросов, когда туроператор объявляется банкротом."Отдельным блоком будет уделено внимание финансовой ответственности компаний. Ни для кого не секрет, что по действующей системе клиенту возвращается самая малая часть из стоимости путевки. Новый закон будет призван эту ситуацию в корне изменить", — резюмировал он.Предельный размер выплаты на каждого туриста в случае банкротства туроператора пока обсуждается. Он может составить около 40 тысяч рублей на человека, отметили в Ростуризме.

https://ria.ru/20220512/rosturizm-1788130313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, госдума рф, законодательство