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Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме
Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме - РИА Новости, 12.05.2022
Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" устарел, есть необходимость его реформирования, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:51
2022-05-12T17:51
2022-05-12T17:51
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" устарел, есть необходимость его реформирования, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.По словам депутата, готовится новый документ, который будет регулировать в том числе и внутренний туризм.Тарбаев отметил, что данный законопроект также направлен на разрешение финансовых вопросов, когда туроператор объявляется банкротом."Отдельным блоком будет уделено внимание финансовой ответственности компаний. Ни для кого не секрет, что по действующей системе клиенту возвращается самая малая часть из стоимости путевки. Новый закон будет призван эту ситуацию в корне изменить", — резюмировал он.Предельный размер выплаты на каждого туриста в случае банкротства туроператора пока обсуждается. Он может составить около 40 тысяч рублей на человека, отметили в Ростуризме.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, туристы, госдума рф, законодательство
Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме
Глава комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев рассказал, как изменится закон о туризме
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" устарел, есть необходимость его реформирования, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
По словам депутата, готовится новый документ, который будет регулировать в том числе и внутренний туризм.
"Сейчас правительство России ведет разработки принципиально нового федерального закона, который будет нацелен на развитие внутреннего и въездного туризма. Будут урегулированы многие проблемные вопросы, например, основные направления государственной политики в сфере туризма, и также принципы работы отрасли и безопасности", — добавил он.
Тарбаев отметил, что данный законопроект также направлен на разрешение финансовых вопросов, когда туроператор объявляется банкротом.
"Отдельным блоком будет уделено внимание финансовой ответственности компаний. Ни для кого не секрет, что по действующей системе клиенту возвращается самая малая часть из стоимости путевки. Новый закон будет призван эту ситуацию в корне изменить", — резюмировал он.
Предельный размер выплаты на каждого туриста в случае банкротства туроператора пока обсуждается. Он может составить около 40 тысяч рублей на человека, отметили в Ростуризме.