Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220512/zakon-1788165627.html
Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме
Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме - РИА Новости, 12.05.2022
Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" устарел, есть необходимость его реформирования, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:51
2022-05-12T17:51
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
госдума рф
законодательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" устарел, есть необходимость его реформирования, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.По словам депутата, готовится новый документ, который будет регулировать в том числе и внутренний туризм.Тарбаев отметил, что данный законопроект также направлен на разрешение финансовых вопросов, когда туроператор объявляется банкротом."Отдельным блоком будет уделено внимание финансовой ответственности компаний. Ни для кого не секрет, что по действующей системе клиенту возвращается самая малая часть из стоимости путевки. Новый закон будет призван эту ситуацию в корне изменить", — резюмировал он.Предельный размер выплаты на каждого туриста в случае банкротства туроператора пока обсуждается. Он может составить около 40 тысяч рублей на человека, отметили в Ростуризме.
https://ria.ru/20220512/rosturizm-1788130313.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, госдума рф, законодательство
17:51 12.05.2022
 
Депутат Госдумы рассказал, как изменится закон о туризме

Глава комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев рассказал, как изменится закон о туризме

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" устарел, есть необходимость его реформирования, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
По словам депутата, готовится новый документ, который будет регулировать в том числе и внутренний туризм.
"Сейчас правительство России ведет разработки принципиально нового федерального закона, который будет нацелен на развитие внутреннего и въездного туризма. Будут урегулированы многие проблемные вопросы, например, основные направления государственной политики в сфере туризма, и также принципы работы отрасли и безопасности", — добавил он.
Тарбаев отметил, что данный законопроект также направлен на разрешение финансовых вопросов, когда туроператор объявляется банкротом.
"Отдельным блоком будет уделено внимание финансовой ответственности компаний. Ни для кого не секрет, что по действующей системе клиенту возвращается самая малая часть из стоимости путевки. Новый закон будет призван эту ситуацию в корне изменить", — резюмировал он.
Предельный размер выплаты на каждого туриста в случае банкротства туроператора пока обсуждается. Он может составить около 40 тысяч рублей на человека, отметили в Ростуризме.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 15:08Туризм
В России могут принять новый закон о туризме
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыГосдума РФЗаконодательство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала