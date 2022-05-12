https://ria.ru/20220512/youtube-1788080338.html

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунт "ЛенТВ24"

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунт "ЛенТВ24" - РИА Новости, 12.05.2022

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунт "ЛенТВ24"

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-аккаунту телеканала "ЛенТВ24" и назвать причину блокировки. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:58

2022-05-12T11:58

2022-05-12T12:39

парад победы

технологии

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

россия

интернет

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-аккаунту телеканала "ЛенТВ24" и назвать причину блокировки.По мнению представителей канала, причиной ограничения доступа стала трансляция мероприятий по случаю Дня Победы.Ранее администрация видеохостинга заблокировала каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс", "Владивосток" и "Вайнах" в Чеченской Республике.Западные страны и компании начали вводить многочисленные ограничительные меры против российских медиаресурсов после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Так, европейские пользователи поисковой системы Google лишились доступа к материалам агентства Sputnik и телеканала RT. Их каналы в YouTube и на платформах Meta* подверглись цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220508/blokirovka-1787531264.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

парад победы, технологии, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, россия, интернет