https://ria.ru/20220512/youtube-1788080338.html
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунт "ЛенТВ24"
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунт "ЛенТВ24" - РИА Новости, 12.05.2022
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунт "ЛенТВ24"
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-аккаунту телеканала "ЛенТВ24" и назвать причину блокировки. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:58
2022-05-12T11:58
2022-05-12T12:39
парад победы
технологии
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
россия
интернет
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-аккаунту телеканала "ЛенТВ24" и назвать причину блокировки.По мнению представителей канала, причиной ограничения доступа стала трансляция мероприятий по случаю Дня Победы.Ранее администрация видеохостинга заблокировала каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс", "Владивосток" и "Вайнах" в Чеченской Республике.Западные страны и компании начали вводить многочисленные ограничительные меры против российских медиаресурсов после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Так, европейские пользователи поисковой системы Google лишились доступа к материалам агентства Sputnik и телеканала RT. Их каналы в YouTube и на платформах Meta* подверглись цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220508/blokirovka-1787531264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, технологии, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, россия, интернет
11:58 12.05.2022 (обновлено: 12:39 12.05.2022)
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунт "ЛенТВ24"
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунт телеканала "ЛенТВ24"
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-аккаунту телеканала "ЛенТВ24" и назвать причину блокировки.
"Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми аналогичные ограничения в отношении указанного аккаунта", — говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".
По мнению представителей канала, причиной ограничения доступа стала трансляция мероприятий по случаю Дня Победы.
Ранее администрация видеохостинга заблокировала каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс", "Владивосток" и "Вайнах" в Чеченской Республике.
Западные страны и компании начали вводить многочисленные ограничительные меры против российских медиаресурсов после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Так, европейские пользователи поисковой системы Google лишились доступа к материалам агентства Sputnik и телеканала RT. Их каналы в YouTube и на платформах Meta* подверглись цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.