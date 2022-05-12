https://ria.ru/20220512/vtb-1788197700.html

В ВТБ рассказали о росте спроса на путешествия поездами в майские праздники

В ВТБ рассказали о росте спроса на путешествия поездами в майские праздники - РИА Новости, 12.05.2022

В ВТБ рассказали о росте спроса на путешествия поездами в майские праздники

Объем трат по картам банка ВТБ на поездки по железной дороге за 1-5 мая достиг 420 миллионов рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с январскими... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:00

2022-05-12T19:00

2022-05-12T19:00

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россия

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Объем трат по картам банка ВТБ на поездки по железной дороге за 1-5 мая достиг 420 миллионов рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с январскими праздниками и на 12% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ. Количество транзакций выросло более чем на треть."Всего за первую половину праздничных дней клиенты ВТБ потратили на путешествия 4,2 миллиарда рублей – незначительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество транзакций выросло на 8% к маю и на 20% – к началу текущего года", - говорится в пресс-релизе банка.По данным ВТБ, чаще россияне стали пользоваться и междугородными автобусами – клиенты ВТБ в 1,5 раза увеличили количество транзакций в этой категории к январю и на 37% - к маю прошлого года. Объем трат на билеты тоже вырос, хотя и менее значительно – на 39% к маю и на 29% к январю, до 73 миллионов рублей. А вот расходы на каршеринг, прокат авто и самокатов, наоборот, снизились к прошлому маю на 30% и составили 23 миллиона рублей.Кроме того, увеличилась популярность экскурсий: на них клиенты ВТБ за 1-5 мая направили почти 560 миллионов рублей - это на 13% превышает показатель мая 2021 года и на 60% больше январских значений. Траты на размещение в гостиницах составили порядка 270 млн рублей. В российских ресторанах и барах клиенты ВТБ за этот период потратили 2,2 млрд рублей – на 6% меньше, чем год назад, при этом количество чеков осталось на том же уровне.

https://ria.ru/20220504/vtb-1786782458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия