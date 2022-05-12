https://ria.ru/20220512/vstuplenie-1788167286.html

Премьер Словакии поддержал стремление Финляндии вступить в НАТО

Премьер Словакии поддержал стремление Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Премьер Словакии поддержал стремление Финляндии вступить в НАТО

Словакия поддерживает намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, что усилит безопасность всей демократической Европы, заявил в четверг премьер... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:50

2022-05-12T16:50

2022-05-12T16:50

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

россия

европа

нато

словакия

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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Словакия поддерживает намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, что усилит безопасность всей демократической Европы, заявил в четверг премьер Словакии Эдуард Хегер."Я приветствую поддержку вступления в НАТО, которую в совместном заявлении выразили президент и премьер Финляндии. Это усилит безопасность не только Финляндии, но и всей демократической Европы, каждого из нас", - написал Хегер в одной из соцсетей.По мнению словацкого премьера, российские власти сами способствовали тому, что многие годы казалось неправдоподобным - что финское общество свяжет свою безопасность с НАТО."Это называется политикой непродуманных последствий. Боялись НАТО, но только усиливают его. Хотели более сильной России, она стала слабее", - написал Хегер.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788160499.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787607114.html

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, россия, европа, нато, словакия