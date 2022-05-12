https://ria.ru/20220512/voennoplennye-1788061649.html

Минобороны показало условия содержания украинских военнопленных

Минобороны показало условия содержания украинских военнопленных - РИА Новости, 12.05.2022

Минобороны показало условия содержания украинских военнопленных

Минобороны России показало кадры работы одного из Центров размещения военнопленных, на которых продемонстрированы условия содержания пленных украинцев, а также... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:47

2022-05-12T10:47

2022-05-12T10:47

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минобороны России показало кадры работы одного из Центров размещения военнопленных, на которых продемонстрированы условия содержания пленных украинцев, а также обеспечение их едой, медицинской помощью и предметами быта."В основном к нам попадает территориальная оборона, это те лица, которые не имеют навыков боевых действий, те, которые даже не служили в армии. Также поступают военнослужащие Украины и мобилизованные люди. Судя по приему, это в основном люди по 40-50 лет, был случай, когда даже 72 года был пленный. Это были отец и сын, сыну около 50 лет, отцу 72 года. Он сказал, что его вызвали, вручили автомат и отправили воевать", - заявил начальник Центра Алексей.Он отметил, что количество поступающих военнопленных постоянно увеличивается - специалистам приходится увеличивать количество палаток для их размещения."По прибытию военнопленных проводится первичный осмотр, проводится пострижка, после проводится санитарная обработка, где развернута дезинфекционно-душевая установка с пневмо-каркасной палаткой, три отделения – раздевальное, помывочное и одевальное. Пленные обеспечиваются шампунем, мочалкой, мылом, им выдают новое нательное белье. Прибывают пленные, как правило, грязные, в рваной одежде, немытые, по опросам, у них там материально-техническое обеспечение развито слабо", - заявил заместитель начальника Центра по МТО Андрей.Российские военные врачи еще в полевых условиях оказывают первую медицинскую помощь и даже проводят операции. По прибытии в Центр медики оказывают необходимую медицинскую помощь вместе с врачом-хирургом. В случае тяжелых ранений или заболеваний военнопленные отправляются в госпитальное звено. Военнопленным также дают возможность связаться с родными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства на 16 апреля, потери в разы выше - 23 367 погибших. Россия опубликовала первые списки с поименным перечислением погибших и раненых украинских военных.

https://ria.ru/20220511/ka-52-1787831946.html

https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)