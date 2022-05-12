https://ria.ru/20220512/turtsiya-1788082726.html

Эксперт рассказал, какие коронавирусные ограничения остались в Турции

Эксперт рассказал, какие коронавирусные ограничения остались в Турции - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперт рассказал, какие коронавирусные ограничения остались в Турции

В Турции отменены практически все коронавирусные ограничения, но гостиницы как и раньше каждый месяц подтверждают сертификат о безопасности, рассказал... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:17

2022-05-12T14:17

2022-05-12T14:27

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Турции отменены практически все коронавирусные ограничения, но гостиницы как и раньше каждый месяц подтверждают сертификат о безопасности, рассказал гендиректор отеля Xanadu Resort в Белеке Тарык Кыранкая.По его словам, в отелях остаются правила социального дистанцирования, но шведский стол работает в доковидном режиме – гости могут подходить и набирать еду самостоятельно. Во время пандемии это делали повара.Из-за отмены ограничений, по словам эксперта, в отелях Турции увеличился и ассортимент, так как теперь нет необходимости в том, чтобы у каждого блюда стоял отдельный сотрудник для раздачи. Туристы рассказывают, что соскучились по шведскому столу. Социальная дистанция, которая по-прежнему обязательна, влияет на расстановку столов, они стоят чуть подальше друг от друга, чем до пандемии, но больше никак не ощущается.Кроме того, отменено и требование о резервировании номеров для остающихся на карантине туристов. Эксперт подчеркнул, что остаются усиленные требования к гигиене в общественных местах, в номерах, в бассейнах. Сотрудники отелей – вакцинированы.В турецких городах также практически все ограничения сняты. В торговых центрах, кафе маски не нужны. "Число заболевших снижается. Мы надеемся, что вскоре все ограничения снимут", – отметил Тарык Кыранкая.Тем не менее, туристам, отправляющимся в Турцию, стоит иметь в виду, что для въезда по-прежнему нужно предъявлять сертификат о вакцинации (из российских препаратов признан только "Спутник V") или результат теста на коронавирус (ПЦР действителен в течение 72 часов, антиген – в течение 48), или справку о перенесённом заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев, но не менее, чем за 28 дней до даты въезда. По отзывам туристов, документы, могут и не спросить, но пренебрегать ими не стоит.

https://ria.ru/20220504/turtsiya-1786718017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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