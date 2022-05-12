https://ria.ru/20220512/tseny-1788151702.html
Эксперт раскрыл причину роста цен в США
Эксперт раскрыл причину роста цен в США - РИА Новости, 12.05.2022
Эксперт раскрыл причину роста цен в США
Рост цен на продукты и бензин в США обусловлен не украинским кризисом, а экономической политикой властей во время пандемии COVID-19, заявил член-корреспондент... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:09
2022-05-12T16:09
2022-05-12T16:09
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост цен на продукты и бензин в США обусловлен не украинским кризисом, а экономической политикой властей во время пандемии COVID-19, заявил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Виктор Супян.Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов также подчеркнул, что американцы упрекают Байдена в том, что он слишком фокусирует внимание администрации страны на ситуации на Украине, когда в самих США тоже много проблем."События на Украине в первых полосах американской прессы и занимают первое место по резонансу... и по реакции американской администрации, в чем, кстати говоря, Байден упрекается - в том, что он слишком уж как-то фокусирует внимание администрации на Украине, а в самой стране-то полно проблем", - добавил он."Несмотря на то, что был поддержан проект (о выделении почти 40 миллиардов долларов Украине - ред.), американцы задаются вопросом: а что, нам не на что тратить эти деньги у себя в стране? У нас же масса всяких разных проблем", - подчеркнул эксперт.По словам Гарбузова, за полгода до промежуточных выборов перед администрацией США стоит задача перефокусировать политику на внутренние проблемы, чтобы это почувствовал избиратель."Логика обывателя американского - для нас главное то, как мы живем. Это должно быть главным и для правительства, вот такая логика, и администрация это прекрасно понимает... Американец, приходя на избирательный участок, не будет думать об украинском кризисе, а он будет думать о ситуации в своем собственном штате", - добавил Гарбузов.Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.Предстоящие в ноябре промежуточные выборы в конгресс США будут решающими для демократов, которые сейчас имеют большинство в палате представителей. На выборах будут переизбираться все 435 мест в палате и 35 из 100 мест в сенате.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
https://ria.ru/20220506/tseny-1787112305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, коронавирус covid-19, конгресс сша, в мире, экономика
Эксперт раскрыл причину роста цен в США
Эксперт Супян объяснил рост цен в США политикой властей в пандемию COVID-19
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост цен на продукты и бензин в США обусловлен не украинским кризисом, а экономической политикой властей во время пандемии COVID-19, заявил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Виктор Супян.
"(Президент США Джо - ред.) Байден говорит довольно много о том, что в этом росте цен, который имеет место в США, - прежде всего рост цен на продовольствие и бензин - виноват украинский кризис. Но мы знаем на самом деле, что рост цен начался задолго до того, как возник кризис на Украине, и во много рост цен связан... с гигантскими вливаниями денег в экономику в условиях борьбы с пандемией", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов также подчеркнул, что американцы упрекают Байдена в том, что он слишком фокусирует внимание администрации страны на ситуации на Украине
, когда в самих США
тоже много проблем.
"События на Украине в первых полосах американской прессы и занимают первое место по резонансу... и по реакции американской администрации, в чем, кстати говоря, Байден упрекается - в том, что он слишком уж как-то фокусирует внимание администрации на Украине, а в самой стране-то полно проблем", - добавил он.
"Несмотря на то, что был поддержан проект (о выделении почти 40 миллиардов долларов Украине - ред.), американцы задаются вопросом: а что, нам не на что тратить эти деньги у себя в стране? У нас же масса всяких разных проблем", - подчеркнул эксперт.
По словам Гарбузова, за полгода до промежуточных выборов перед администрацией США стоит задача перефокусировать политику на внутренние проблемы, чтобы это почувствовал избиратель.
"Логика обывателя американского - для нас главное то, как мы живем. Это должно быть главным и для правительства, вот такая логика, и администрация это прекрасно понимает... Американец, приходя на избирательный участок, не будет думать об украинском кризисе, а он будет думать о ситуации в своем собственном штате", - добавил Гарбузов.
Палата представителей конгресса США
во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.
Предстоящие в ноябре промежуточные выборы в конгресс США будут решающими для демократов, которые сейчас имеют большинство в палате представителей. На выборах будут переизбираться все 435 мест в палате и 35 из 100 мест в сенате.