https://ria.ru/20220512/tseny-1788151702.html

Эксперт раскрыл причину роста цен в США

Эксперт раскрыл причину роста цен в США - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперт раскрыл причину роста цен в США

Рост цен на продукты и бензин в США обусловлен не украинским кризисом, а экономической политикой властей во время пандемии COVID-19, заявил член-корреспондент... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:09

2022-05-12T16:09

2022-05-12T16:09

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост цен на продукты и бензин в США обусловлен не украинским кризисом, а экономической политикой властей во время пандемии COVID-19, заявил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Виктор Супян.Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов также подчеркнул, что американцы упрекают Байдена в том, что он слишком фокусирует внимание администрации страны на ситуации на Украине, когда в самих США тоже много проблем."События на Украине в первых полосах американской прессы и занимают первое место по резонансу... и по реакции американской администрации, в чем, кстати говоря, Байден упрекается - в том, что он слишком уж как-то фокусирует внимание администрации на Украине, а в самой стране-то полно проблем", - добавил он."Несмотря на то, что был поддержан проект (о выделении почти 40 миллиардов долларов Украине - ред.), американцы задаются вопросом: а что, нам не на что тратить эти деньги у себя в стране? У нас же масса всяких разных проблем", - подчеркнул эксперт.По словам Гарбузова, за полгода до промежуточных выборов перед администрацией США стоит задача перефокусировать политику на внутренние проблемы, чтобы это почувствовал избиратель."Логика обывателя американского - для нас главное то, как мы живем. Это должно быть главным и для правительства, вот такая логика, и администрация это прекрасно понимает... Американец, приходя на избирательный участок, не будет думать об украинском кризисе, а он будет думать о ситуации в своем собственном штате", - добавил Гарбузов.Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.Предстоящие в ноябре промежуточные выборы в конгресс США будут решающими для демократов, которые сейчас имеют большинство в палате представителей. На выборах будут переизбираться все 435 мест в палате и 35 из 100 мест в сенате.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220506/tseny-1787112305.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, украина, коронавирус covid-19, конгресс сша, в мире, экономика