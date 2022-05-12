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Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки - РИА Новости, 12.05.2022
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Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки
Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки - РИА Новости, 12.05.2022
Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки
Банк России продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов в целом, ключевая ставка уже была понижена,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:52
2022-05-12T14:14
экономика
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Банк России продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов в целом, ключевая ставка уже была понижена, сообщил президент РФ Владимир Путин."Банк России продолжает линию на смягчение денежно-кредитной политики, на повышение доступности кредитов в целом. Ключевая ставка ЦБ, как вы знаете, уже понижена до 14%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.В конце апреля ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - с 17% до 14%, при этом Банк России отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом видит пространство для снижения ключевой ставки в текущем году.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, россия
13:52 12.05.2022 (обновлено: 14:14 12.05.2022)
 
Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки

Путин заявил, что Центробанк продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Банк России продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов в целом, ключевая ставка уже была понижена, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Банк России продолжает линию на смягчение денежно-кредитной политики, на повышение доступности кредитов в целом. Ключевая ставка ЦБ, как вы знаете, уже понижена до 14%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
В конце апреля ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - с 17% до 14%, при этом Банк России отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом видит пространство для снижения ключевой ставки в текущем году.
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