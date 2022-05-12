https://ria.ru/20220512/tsentrobank-1788111903.html
Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки
Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки - РИА Новости, 12.05.2022
Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки
Банк России продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов в целом, ключевая ставка уже была понижена,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:52
2022-05-12T13:52
2022-05-12T14:14
экономика
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Банк России продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов в целом, ключевая ставка уже была понижена, сообщил президент РФ Владимир Путин."Банк России продолжает линию на смягчение денежно-кредитной политики, на повышение доступности кредитов в целом. Ключевая ставка ЦБ, как вы знаете, уже понижена до 14%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.В конце апреля ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - с 17% до 14%, при этом Банк России отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом видит пространство для снижения ключевой ставки в текущем году.
https://ria.ru/20220512/rubl-1788111592.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, россия
13:52 12.05.2022 (обновлено: 14:14 12.05.2022)
Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки
Путин заявил, что Центробанк продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики