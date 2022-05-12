https://ria.ru/20220512/tsentrobank-1788111903.html

Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки

Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки - РИА Новости, 12.05.2022

Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки

Банк России продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов в целом, ключевая ставка уже была понижена,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:52

2022-05-12T13:52

2022-05-12T14:14

экономика

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Банк России продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов в целом, ключевая ставка уже была понижена, сообщил президент РФ Владимир Путин."Банк России продолжает линию на смягчение денежно-кредитной политики, на повышение доступности кредитов в целом. Ключевая ставка ЦБ, как вы знаете, уже понижена до 14%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.В конце апреля ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - с 17% до 14%, при этом Банк России отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом видит пространство для снижения ключевой ставки в текущем году.

https://ria.ru/20220512/rubl-1788111592.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, россия