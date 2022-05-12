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Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году - РИА Новости, 12.05.2022
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Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году
Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году - РИА Новости, 12.05.2022
Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году
Российский товарооборот со странами Азии вырастет на 50 миллиардов долларов в этом году, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:30
2022-05-12T18:30
азия
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский товарооборот со странами Азии вырастет на 50 миллиардов долларов в этом году, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин."Что же касается стран Азии, то в течение 2022 года ожидается рост товарооборота со странами Азии на 50 миллиардов долларов. Не объем, а рост товарооборота, - вырастет на 50 миллиардов долларов" - отметил эксперт на круглом столе "Запад – не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке" в МИА "Россия Сегодня".Круглый стол "Запад – не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке" прошел 12 мая и был посвящен обсуждению диверсификации российской экономики в условиях западных санкций.
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азия, россия, экономика, санкции в отношении россии
18:30 12.05.2022
 
Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году

Эксперт Данилин: товарооборот с Азией вырастет на 50 миллиардов долларов в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры в торговом порту
Грузовые контейнеры в торговом порту - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры в торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский товарооборот со странами Азии вырастет на 50 миллиардов долларов в этом году, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.
"Что же касается стран Азии, то в течение 2022 года ожидается рост товарооборота со странами Азии на 50 миллиардов долларов. Не объем, а рост товарооборота, - вырастет на 50 миллиардов долларов" - отметил эксперт на круглом столе "Запад – не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке" в МИА "Россия Сегодня".
Круглый стол "Запад – не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке" прошел 12 мая и был посвящен обсуждению диверсификации российской экономики в условиях западных санкций.
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