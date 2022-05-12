https://ria.ru/20220512/tovarooborot-1788191891.html
Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году
Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году - РИА Новости, 12.05.2022
Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году
Российский товарооборот со странами Азии вырастет на 50 миллиардов долларов в этом году, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:30
2022-05-12T18:30
2022-05-12T18:30
азия
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский товарооборот со странами Азии вырастет на 50 миллиардов долларов в этом году, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин."Что же касается стран Азии, то в течение 2022 года ожидается рост товарооборота со странами Азии на 50 миллиардов долларов. Не объем, а рост товарооборота, - вырастет на 50 миллиардов долларов" - отметил эксперт на круглом столе "Запад – не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке" в МИА "Россия Сегодня".Круглый стол "Запад – не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке" прошел 12 мая и был посвящен обсуждению диверсификации российской экономики в условиях западных санкций.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, россия, экономика, санкции в отношении россии
Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году
Эксперт Данилин: товарооборот с Азией вырастет на 50 миллиардов долларов в 2022 году