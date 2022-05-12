https://ria.ru/20220512/tovarooborot-1788191891.html

Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году

Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперт спрогнозировал рост товарооборота со странами Азии в 2022 году

Российский товарооборот со странами Азии вырастет на 50 миллиардов долларов в этом году, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:30

2022-05-12T18:30

2022-05-12T18:30

азия

россия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский товарооборот со странами Азии вырастет на 50 миллиардов долларов в этом году, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин."Что же касается стран Азии, то в течение 2022 года ожидается рост товарооборота со странами Азии на 50 миллиардов долларов. Не объем, а рост товарооборота, - вырастет на 50 миллиардов долларов" - отметил эксперт на круглом столе "Запад – не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке" в МИА "Россия Сегодня".Круглый стол "Запад – не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке" прошел 12 мая и был посвящен обсуждению диверсификации российской экономики в условиях западных санкций.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

азия

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

азия, россия, экономика, санкции в отношении россии