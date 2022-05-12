https://ria.ru/20220512/ssha-1788196549.html

США рассчитывают на долгосрочный эффект антироссийских санкций

США рассчитывают на долгосрочный эффект антироссийских санкций - РИА Новости, 12.05.2022

США рассчитывают на долгосрочный эффект антироссийских санкций

США рассчитывают, что эффект от введенных против РФ санкций проявится в долгосрочной перспективе и не будет кратковременным, заявила на слушаниях в конгрессе... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:54

2022-05-12T18:54

2022-05-12T18:54

владимир путин

россия

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США рассчитывают, что эффект от введенных против РФ санкций проявится в долгосрочной перспективе и не будет кратковременным, заявила на слушаниях в конгрессе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Думаю, в долгосрочной перспективе мы увидим эффект санкций и экспортных ограничений на население в России, но я думаю, что это не будет краткосрочным эффектом, поскольку влияния санкций будет накапливаться со временем и граждане России почувствуют это", - сказала представитель госдепартамента США. Она подчеркнула, что "эффект (санкций) будет увеличиваться со временем и граждане России будут чувствовать их влияние больше, чем сейчас".Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788110809.html

https://ria.ru/20220512/belorussiya-1788176674.html

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владимир путин, россия, сша, украина