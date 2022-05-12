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Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды - РИА Новости, 12.05.2022
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Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды
Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды - РИА Новости, 12.05.2022
Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:38
2022-05-12T16:38
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сергей собянин
отдых
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы."В летнем сезоне 2022 года правительство Москвы приняло решение открыть 13 новых зон отдыха у воды, включая одну зону отдыха с купанием. Таким образом, число организованных мест отдыха на водных объектах будет увеличено до 139 территорий, расположенных во всех административных округах города. Подготовка мест отдыха к летнему сезону должна быть завершена до 25 мая 2022 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые места отдыха будут открыты по следующим адресам: зона отдыха с купанием – Головинские пруды в усадьбе Михалково; зона отдыха без купания – Нижнекаменский пруд в Крюково, 11 мест массового отдыха – Пруд на Ясном проезде, Сквер в Гольяново, Новокосинский парк, Парк "Дубки", Парк "Грачёвка", Сквер у кинотеатра "Баку", Парк "Ходынское поле", Парк Северного речного вокзала, Русловый пруд на реке Трешне, Русловый пруд на реке Каменке, Десна-Лэнд на реке Десне. Открытию новых мест отдыха предшествовали масштабные работы по экологической реабилитации и очистке водоёмов, а также благоустройству прилегающей территории.
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москва, сергей собянин, отдых
16:38 12.05.2022
 

Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы.
"В летнем сезоне 2022 года правительство Москвы приняло решение открыть 13 новых зон отдыха у воды, включая одну зону отдыха с купанием. Таким образом, число организованных мест отдыха на водных объектах будет увеличено до 139 территорий, расположенных во всех административных округах города. Подготовка мест отдыха к летнему сезону должна быть завершена до 25 мая 2022 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что новые места отдыха будут открыты по следующим адресам: зона отдыха с купанием – Головинские пруды в усадьбе Михалково; зона отдыха без купания – Нижнекаменский пруд в Крюково, 11 мест массового отдыха – Пруд на Ясном проезде, Сквер в Гольяново, Новокосинский парк, Парк "Дубки", Парк "Грачёвка", Сквер у кинотеатра "Баку", Парк "Ходынское поле", Парк Северного речного вокзала, Русловый пруд на реке Трешне, Русловый пруд на реке Каменке, Десна-Лэнд на реке Десне. Открытию новых мест отдыха предшествовали масштабные работы по экологической реабилитации и очистке водоёмов, а также благоустройству прилегающей территории.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинОтдых
 
 
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