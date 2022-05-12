https://ria.ru/20220512/sobyanin-1788162618.html

Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды

Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды - РИА Новости, 12.05.2022

Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:38

2022-05-12T16:38

2022-05-12T16:38

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москва

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы."В летнем сезоне 2022 года правительство Москвы приняло решение открыть 13 новых зон отдыха у воды, включая одну зону отдыха с купанием. Таким образом, число организованных мест отдыха на водных объектах будет увеличено до 139 территорий, расположенных во всех административных округах города. Подготовка мест отдыха к летнему сезону должна быть завершена до 25 мая 2022 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые места отдыха будут открыты по следующим адресам: зона отдыха с купанием – Головинские пруды в усадьбе Михалково; зона отдыха без купания – Нижнекаменский пруд в Крюково, 11 мест массового отдыха – Пруд на Ясном проезде, Сквер в Гольяново, Новокосинский парк, Парк "Дубки", Парк "Грачёвка", Сквер у кинотеатра "Баку", Парк "Ходынское поле", Парк Северного речного вокзала, Русловый пруд на реке Трешне, Русловый пруд на реке Каменке, Десна-Лэнд на реке Десне. Открытию новых мест отдыха предшествовали масштабные работы по экологической реабилитации и очистке водоёмов, а также благоустройству прилегающей территории.

https://ria.ru/20220512/moskva-1788161795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, отдых