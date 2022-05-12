Евросоюз поможет Украине обеспечить экспорт сельхозпродукции
Еврокомиссия представила план помощи Украине по обеспечению экспорта сельхозпродукции
Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Еврокомиссия представила в четверг план помощи Украине по обеспечению экспорта сельхозпродукции в условиях продолжающегося конфликта.
"Еврокомиссия представляет план действий, направленный на создание "коридоров солидарности", чтобы позволить Украине экспортировать зерновые, а также импортировать необходимую ей продукцию, в частности, гуманитарную помощь, корма и удобрения", - говорится в документе.
Еврокомиссия предлагает, в частности, задействовать транспортные средства Евросоюза для организации экспорта с Украины. Так, участникам рынка в ЕС предлагается задействовать подвижные составы, фуры и суда для доставки уже подготовленного для экспорта украинского продовольствия. При этом Еврокомиссия готова предоставить финансовые гарантии для тех, кто направляется за товарами на Украину.
Также ЕК предложила использовать имеющиеся в странах ЕС возможности для складирования продовольствия с Украины, доставка такого продовольствия должна быть в приоритете.
ЕС также обратился к национальным властям европейских стран с просьбой оптимизировать процедуру таможенного оформления украинских товаров, обеспечить необходимое число сотрудников для обработки грузов.
На долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напоминал ранее генсек ООН Антониу Гутерреш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отмечал генсек ООН.