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Евросоюз поможет Украине обеспечить экспорт сельхозпродукции - РИА Новости, 12.05.2022
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Евросоюз поможет Украине обеспечить экспорт сельхозпродукции
Евросоюз поможет Украине обеспечить экспорт сельхозпродукции - РИА Новости, 12.05.2022
Евросоюз поможет Украине обеспечить экспорт сельхозпродукции
Еврокомиссия представила в четверг план помощи Украине по обеспечению экспорта сельхозпродукции в условиях продолжающегося конфликта. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:53
2022-05-12T17:53
украина
россия
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Еврокомиссия представила в четверг план помощи Украине по обеспечению экспорта сельхозпродукции в условиях продолжающегося конфликта."Еврокомиссия представляет план действий, направленный на создание "коридоров солидарности", чтобы позволить Украине экспортировать зерновые, а также импортировать необходимую ей продукцию, в частности, гуманитарную помощь, корма и удобрения", - говорится в документе.Еврокомиссия предлагает, в частности, задействовать транспортные средства Евросоюза для организации экспорта с Украины. Так, участникам рынка в ЕС предлагается задействовать подвижные составы, фуры и суда для доставки уже подготовленного для экспорта украинского продовольствия. При этом Еврокомиссия готова предоставить финансовые гарантии для тех, кто направляется за товарами на Украину.Также ЕК предложила использовать имеющиеся в странах ЕС возможности для складирования продовольствия с Украины, доставка такого продовольствия должна быть в приоритете.ЕС также обратился к национальным властям европейских стран с просьбой оптимизировать процедуру таможенного оформления украинских товаров, обеспечить необходимое число сотрудников для обработки грузов.На долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напоминал ранее генсек ООН Антониу Гутерреш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отмечал генсек ООН.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788123907.html
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украина, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
17:53 12.05.2022
 
Евросоюз поможет Украине обеспечить экспорт сельхозпродукции

Еврокомиссия представила план помощи Украине по обеспечению экспорта сельхозпродукции

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Еврокомиссия представила в четверг план помощи Украине по обеспечению экспорта сельхозпродукции в условиях продолжающегося конфликта.
"Еврокомиссия представляет план действий, направленный на создание "коридоров солидарности", чтобы позволить Украине экспортировать зерновые, а также импортировать необходимую ей продукцию, в частности, гуманитарную помощь, корма и удобрения", - говорится в документе.
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Еврокомиссия предлагает, в частности, задействовать транспортные средства Евросоюза для организации экспорта с Украины. Так, участникам рынка в ЕС предлагается задействовать подвижные составы, фуры и суда для доставки уже подготовленного для экспорта украинского продовольствия. При этом Еврокомиссия готова предоставить финансовые гарантии для тех, кто направляется за товарами на Украину.
Также ЕК предложила использовать имеющиеся в странах ЕС возможности для складирования продовольствия с Украины, доставка такого продовольствия должна быть в приоритете.
ЕС также обратился к национальным властям европейских стран с просьбой оптимизировать процедуру таможенного оформления украинских товаров, обеспечить необходимое число сотрудников для обработки грузов.
На долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напоминал ранее генсек ООН Антониу Гутерреш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отмечал генсек ООН.
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