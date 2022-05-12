https://ria.ru/20220512/selkhozproduktsiya-1788172252.html
Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции
Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции - РИА Новости, 12.05.2022
Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции
Верховная рада Украины приняла закон, упрощающий вывоз сельскохозяйственной продукции, сообщили в парламенте. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:12
2022-05-12T17:12
2022-05-12T17:12
украина
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, упрощающий вывоз сельскохозяйственной продукции, сообщили в парламенте."Верховная рада Украины приняла в целом закон о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции на время военного положения. Законом предусматривается: упрощение фитосанитарных требований при экспорте, импорте и перемещении продукции растительного происхождения по территории Украины, в частности возможность оформления фитосанитарного сертификата в электронной форме", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского парламента.Как отмечается в сообщении, закон призван максимально упростить требования со стороны государства к ведению сельского хозяйства и бюрократической нагрузки на аграрный бизнес.
https://ria.ru/20220512/zerno-1788142105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, в мире
Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции
Рада приняла закон, упрощающий вывоз сельскохозяйственной продукции