https://ria.ru/20220512/selkhozproduktsiya-1788172252.html

Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции

Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции - РИА Новости, 12.05.2022

Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции

Верховная рада Украины приняла закон, упрощающий вывоз сельскохозяйственной продукции, сообщили в парламенте. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:12

2022-05-12T17:12

2022-05-12T17:12

украина

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, упрощающий вывоз сельскохозяйственной продукции, сообщили в парламенте."Верховная рада Украины приняла в целом закон о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции на время военного положения. Законом предусматривается: упрощение фитосанитарных требований при экспорте, импорте и перемещении продукции растительного происхождения по территории Украины, в частности возможность оформления фитосанитарного сертификата в электронной форме", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского парламента.Как отмечается в сообщении, закон призван максимально упростить требования со стороны государства к ведению сельского хозяйства и бюрократической нагрузки на аграрный бизнес.

https://ria.ru/20220512/zerno-1788142105.html

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, верховная рада украины, в мире