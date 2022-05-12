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Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции - РИА Новости, 12.05.2022
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Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции
Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции - РИА Новости, 12.05.2022
Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции
Верховная рада Украины приняла закон, упрощающий вывоз сельскохозяйственной продукции, сообщили в парламенте. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:12
2022-05-12T17:12
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, упрощающий вывоз сельскохозяйственной продукции, сообщили в парламенте."Верховная рада Украины приняла в целом закон о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции на время военного положения. Законом предусматривается: упрощение фитосанитарных требований при экспорте, импорте и перемещении продукции растительного происхождения по территории Украины, в частности возможность оформления фитосанитарного сертификата в электронной форме", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского парламента.Как отмечается в сообщении, закон призван максимально упростить требования со стороны государства к ведению сельского хозяйства и бюрократической нагрузки на аграрный бизнес.
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украина, верховная рада украины, в мире
17:12 12.05.2022
 
Украина упростила требования для вывоза сельхозпродукции

Рада приняла закон, упрощающий вывоз сельскохозяйственной продукции

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, упрощающий вывоз сельскохозяйственной продукции, сообщили в парламенте.
"Верховная рада Украины приняла в целом закон о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции на время военного положения. Законом предусматривается: упрощение фитосанитарных требований при экспорте, импорте и перемещении продукции растительного происхождения по территории Украины, в частности возможность оформления фитосанитарного сертификата в электронной форме", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского парламента.
Как отмечается в сообщении, закон призван максимально упростить требования со стороны государства к ведению сельского хозяйства и бюрократической нагрузки на аграрный бизнес.
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