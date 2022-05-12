https://ria.ru/20220512/schwarzenegger-1788157527.html

Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов"

Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов" - РИА Новости, 12.05.2022

Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов"

Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов", сообщает Deadline. Также в нем сыграют Шон Патрик Томас и Марко Пигосси. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:07

2022-05-12T18:07

2022-05-12T18:07

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арнольд шварценеггер

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звезды

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов", сообщает Deadline. Также в нем сыграют Шон Патрик Томас и Марко Пигосси. У проекта пока нет названия. События будут разворачиваться в единственном во всей Америке колледже для супергероев. Сериал описывается как смесь студенческого шоу и "Голодных игр". Автор Deadline утверждает, что Шварценеггер воплотит образ персонажа известного, как "Золотой мальчик". Премьера "Пацанов" состоялась в 2019 году. Проект основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. В шоу рассказывается о борьбе с супергероями, которые злоупотребляют своими способностями. Это не первая роль Патрика Шварценеггера. Например, его можно увидеть в романтической драме "Полночное солнце". Там он сыграл молодого человека, чья возлюбленная страдает от редкой болезни.

https://ria.ru/20220512/universal-1788126195.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, арнольд шварценеггер, знаменитости, звезды