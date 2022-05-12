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Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов" - РИА Новости, 12.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220512/schwarzenegger-1788157527.html
Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов"
Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов" - РИА Новости, 12.05.2022
Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов"
Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов", сообщает Deadline. Также в нем сыграют Шон Патрик Томас и Марко Пигосси. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:07
2022-05-12T18:07
культура
новости культуры
кино и сериалы
арнольд шварценеггер
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов", сообщает Deadline. Также в нем сыграют Шон Патрик Томас и Марко Пигосси. У проекта пока нет названия. События будут разворачиваться в единственном во всей Америке колледже для супергероев. Сериал описывается как смесь студенческого шоу и "Голодных игр". Автор Deadline утверждает, что Шварценеггер воплотит образ персонажа известного, как "Золотой мальчик". Премьера "Пацанов" состоялась в 2019 году. Проект основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. В шоу рассказывается о борьбе с супергероями, которые злоупотребляют своими способностями. Это не первая роль Патрика Шварценеггера. Например, его можно увидеть в романтической драме "Полночное солнце". Там он сыграл молодого человека, чья возлюбленная страдает от редкой болезни.
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новости культуры, кино и сериалы, арнольд шварценеггер, знаменитости, звезды
18:07 12.05.2022
 
Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов"

Сын Шварценеггера Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов"

© AFP 2022 / Getty Images/Mike CoppolaПатрик Шварценеггер в Метрополитен-музее
Патрик Шварценеггер в Метрополитен-музее - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Mike Coppola
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов", сообщает Deadline. Также в нем сыграют Шон Патрик Томас и Марко Пигосси.
У проекта пока нет названия. События будут разворачиваться в единственном во всей Америке колледже для супергероев. Сериал описывается как смесь студенческого шоу и "Голодных игр".
Автор Deadline утверждает, что Шварценеггер воплотит образ персонажа известного, как "Золотой мальчик".
Премьера "Пацанов" состоялась в 2019 году. Проект основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. В шоу рассказывается о борьбе с супергероями, которые злоупотребляют своими способностями.
Это не первая роль Патрика Шварценеггера. Например, его можно увидеть в романтической драме "Полночное солнце". Там он сыграл молодого человека, чья возлюбленная страдает от редкой болезни.
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