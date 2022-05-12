https://ria.ru/20220512/schwarzenegger-1788157527.html
Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов"
Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов" - РИА Новости, 12.05.2022
Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов"
Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов", сообщает Deadline. Также в нем сыграют Шон Патрик Томас и Марко Пигосси. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:07
2022-05-12T18:07
2022-05-12T18:07
культура
новости культуры
кино и сериалы
арнольд шварценеггер
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788079243_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2bc84356d100bd566328d0510b82eff0.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов", сообщает Deadline. Также в нем сыграют Шон Патрик Томас и Марко Пигосси. У проекта пока нет названия. События будут разворачиваться в единственном во всей Америке колледже для супергероев. Сериал описывается как смесь студенческого шоу и "Голодных игр". Автор Deadline утверждает, что Шварценеггер воплотит образ персонажа известного, как "Золотой мальчик". Премьера "Пацанов" состоялась в 2019 году. Проект основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. В шоу рассказывается о борьбе с супергероями, которые злоупотребляют своими способностями. Это не первая роль Патрика Шварценеггера. Например, его можно увидеть в романтической драме "Полночное солнце". Там он сыграл молодого человека, чья возлюбленная страдает от редкой болезни.
https://ria.ru/20220512/universal-1788126195.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788079243_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_19994ba8a13b2ab323796fc1845e9faf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, арнольд шварценеггер, знаменитости, звезды
Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов"
Сын Шварценеггера Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов"
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов", сообщает
Deadline. Также в нем сыграют Шон Патрик Томас и Марко Пигосси.
У проекта пока нет названия. События будут разворачиваться в единственном во всей Америке колледже для супергероев. Сериал описывается как смесь студенческого шоу и "Голодных игр".
Автор Deadline утверждает, что Шварценеггер воплотит образ персонажа известного, как "Золотой мальчик".
Премьера "Пацанов" состоялась в 2019 году. Проект основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. В шоу рассказывается о борьбе с супергероями, которые злоупотребляют своими способностями.
Это не первая роль Патрика Шварценеггера. Например, его можно увидеть в романтической драме "Полночное солнце". Там он сыграл молодого человека, чья возлюбленная страдает от редкой болезни.