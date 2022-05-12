https://ria.ru/20220512/samolet-1788153379.html

В Италии самолет вернулся в аэропорт из-за попавших в двигатель птиц

В Италии самолет вернулся в аэропорт из-за попавших в двигатель птиц - РИА Новости, 12.05.2022

В Италии самолет вернулся в аэропорт из-за попавших в двигатель птиц

Рейс итальянской авиакомпании Ita Airways совершил экстренную посадку в миланском аэропорту "Линате", куда был вынужден вернуться после попадания птиц в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:14

2022-05-12T16:14

2022-05-12T16:14

милан

палермо

airbus a320

италия

в мире

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Рим, 12 мая - РИА Новости. Рейс итальянской авиакомпании Ita Airways совершил экстренную посадку в миланском аэропорту "Линате", куда был вынужден вернуться после попадания птиц в двигатели, сообщает газета Corriere della Sera.Рейс из Милана в Палермо столкнулся с птицами спустя две минуты после взлёта. Сделав несколько кругов к югу от Милана для оценки ситуации и сжигания керосина, пилоты Airbus A320 спустя менее чем полчаса совершили посадку в "Линате".На борту лайнера, помимо членов экипажа, находились 84 пассажира. Для экстренной посадки аэропорт закрылся на несколько минут, а на взлетно-посадочной полосе самолет встретили машины пожарной службы. Экспертам, как сообщается, предстоит оценить состояние самолёта, чтобы понять, может ли он выполнить рейс чуть позднее. В противном случае пассажиров доставят в Палермо на другом лайнере.

https://ria.ru/20220512/samolet-1788031173.html

милан

палермо

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

милан, палермо, airbus a320, италия, в мире