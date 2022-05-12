Рейтинг@Mail.ru
В Италии самолет вернулся в аэропорт из-за попавших в двигатель птиц - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/samolet-1788153379.html
В Италии самолет вернулся в аэропорт из-за попавших в двигатель птиц
В Италии самолет вернулся в аэропорт из-за попавших в двигатель птиц - РИА Новости, 12.05.2022
В Италии самолет вернулся в аэропорт из-за попавших в двигатель птиц
Рейс итальянской авиакомпании Ita Airways совершил экстренную посадку в миланском аэропорту "Линате", куда был вынужден вернуться после попадания птиц в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:14
2022-05-12T16:14
милан
палермо
airbus a320
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
Рим, 12 мая - РИА Новости. Рейс итальянской авиакомпании Ita Airways совершил экстренную посадку в миланском аэропорту "Линате", куда был вынужден вернуться после попадания птиц в двигатели, сообщает газета Corriere della Sera.Рейс из Милана в Палермо столкнулся с птицами спустя две минуты после взлёта. Сделав несколько кругов к югу от Милана для оценки ситуации и сжигания керосина, пилоты Airbus A320 спустя менее чем полчаса совершили посадку в "Линате".На борту лайнера, помимо членов экипажа, находились 84 пассажира. Для экстренной посадки аэропорт закрылся на несколько минут, а на взлетно-посадочной полосе самолет встретили машины пожарной службы. Экспертам, как сообщается, предстоит оценить состояние самолёта, чтобы понять, может ли он выполнить рейс чуть позднее. В противном случае пассажиров доставят в Палермо на другом лайнере.
https://ria.ru/20220512/samolet-1788031173.html
милан
палермо
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
милан, палермо, airbus a320, италия, в мире
16:14 12.05.2022
 
В Италии самолет вернулся в аэропорт из-за попавших в двигатель птиц

Пассажирский самолет вернулся в аэропорт в Италии из-за попавших в двигатель птиц

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Рим, 12 мая - РИА Новости. Рейс итальянской авиакомпании Ita Airways совершил экстренную посадку в миланском аэропорту "Линате", куда был вынужден вернуться после попадания птиц в двигатели, сообщает газета Corriere della Sera.
Рейс из Милана в Палермо столкнулся с птицами спустя две минуты после взлёта. Сделав несколько кругов к югу от Милана для оценки ситуации и сжигания керосина, пилоты Airbus A320 спустя менее чем полчаса совершили посадку в "Линате".
На борту лайнера, помимо членов экипажа, находились 84 пассажира. Для экстренной посадки аэропорт закрылся на несколько минут, а на взлетно-посадочной полосе самолет встретили машины пожарной службы. Экспертам, как сообщается, предстоит оценить состояние самолёта, чтобы понять, может ли он выполнить рейс чуть позднее. В противном случае пассажиров доставят в Палермо на другом лайнере.
В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами. Видео с места ЧП
05:33
В аэропорту в Китае загорелся самолет с пассажирами
 
МиланПалермоAirbus A320ИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала