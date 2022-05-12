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В Ростуризме оценили спрос на чартерные перелеты по стране - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1788151868.html
В Ростуризме оценили спрос на чартерные перелеты по стране
В Ростуризме оценили спрос на чартерные перелеты по стране - РИА Новости, 12.05.2022
В Ростуризме оценили спрос на чартерные перелеты по стране
Туристические чартеры по России на майские праздники были загружены на 100 процентов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:12
2022-05-12T18:12
туризм
туризм
новости - туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
зарина догузова
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Туристические чартеры по России на майские праздники были загружены на 100 процентов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Основной новинкой сезона стал Дагестан, который "бьет все рекорды по популярности, самолеты загружены под завязку", отметила Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.Сейчас в России разработано более десяти чартерных направлений, рассказали в ведомстве.Ростуризм продолжает сотрудничать с Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами по расширению полетов за границу. В ведомстве рассчитывают на то, что авиасообщение будет расширяться как на базе российских авиалиний, так и зарубежных. Это позволит постепенно выполнить обязательства перед путешественниками, которые купили путевки за рубеж и не смогли поехать в тур.
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туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), зарина догузова
18:12 12.05.2022
 
В Ростуризме оценили спрос на чартерные перелеты по стране

В Ростуризме рассказали, что в мае чартеры летают по России полностью загруженными

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Туристические чартеры по России на майские праздники были загружены на 100 процентов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Основной новинкой сезона стал Дагестан, который "бьет все рекорды по популярности, самолеты загружены под завязку", отметила Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.
Сейчас в России разработано более десяти чартерных направлений, рассказали в ведомстве.
Ростуризм продолжает сотрудничать с Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами по расширению полетов за границу.
"Мы работаем над тем, чтобы использовать и задействовать все возможности для того, чтобы поездки в дружественные страны, которые готовы наших туристов принимать, были возможны в этом летнем сезоне", — пояснила Догузова.
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