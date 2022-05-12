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После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.05.2022
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После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело
После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.05.2022
После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело
Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Иркутской области после пожара в селе, где сгорела школа, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:23
2022-05-12T14:23
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Иркутской области после пожара в селе, где сгорела школа, сообщает региональная прокуратура.Тайшетская межрайонная прокуратура Иркутской области провела проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в поселке Половино-Черемхово, где 7 мая после крупного пожара сгорели школа и 6 жилых домов."В Иркутской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, способствовавшей уничтожению огнем жилых домов и школы", - говорится в сообщении.Установлено, что на территории Половино-Черемховского муниципального образования не были обеспечены противопожарная безопасность, бесперебойное электроснабжение водонапорной башни, не произведена очистка территории от сухой растительности.
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происшествия, иркутская область
14:23 12.05.2022
 
После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело

В Иркутской области после пожара в селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Иркутской области
Лесные пожары в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Лесные пожары в Иркутской области. Архивное фото
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ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Иркутской области после пожара в селе, где сгорела школа, сообщает региональная прокуратура.
Тайшетская межрайонная прокуратура Иркутской области провела проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в поселке Половино-Черемхово, где 7 мая после крупного пожара сгорели школа и 6 жилых домов.
Пожарные расчеты МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
13:11
В Иркутской области при пожаре сгорели четыре частных дома
"В Иркутской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, способствовавшей уничтожению огнем жилых домов и школы", - говорится в сообщении.
Установлено, что на территории Половино-Черемховского муниципального образования не были обеспечены противопожарная безопасность, бесперебойное электроснабжение водонапорной башни, не произведена очистка территории от сухой растительности.
 
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