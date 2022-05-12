https://ria.ru/20220512/pozhar-1788120040.html
После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело
После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.05.2022
После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело
Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Иркутской области после пожара в селе, где сгорела школа, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:23
2022-05-12T14:23
2022-05-12T14:23
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Иркутской области после пожара в селе, где сгорела школа, сообщает региональная прокуратура.Тайшетская межрайонная прокуратура Иркутской области провела проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в поселке Половино-Черемхово, где 7 мая после крупного пожара сгорели школа и 6 жилых домов."В Иркутской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, способствовавшей уничтожению огнем жилых домов и школы", - говорится в сообщении.Установлено, что на территории Половино-Черемховского муниципального образования не были обеспечены противопожарная безопасность, бесперебойное электроснабжение водонапорной башни, не произведена очистка территории от сухой растительности.
https://ria.ru/20220512/pozhar-1788102736.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело
В Иркутской области после пожара в селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело
ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Иркутской области после пожара в селе, где сгорела школа, сообщает региональная прокуратура.
Тайшетская межрайонная прокуратура Иркутской области
провела проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в поселке Половино-Черемхово, где 7 мая после крупного пожара сгорели школа и 6 жилых домов.
"В Иркутской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, способствовавшей уничтожению огнем жилых домов и школы", - говорится в сообщении.
Установлено, что на территории Половино-Черемховского муниципального образования не были обеспечены противопожарная безопасность, бесперебойное электроснабжение водонапорной башни, не произведена очистка территории от сухой растительности.