https://ria.ru/20220512/pozhar-1788120040.html

После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело

После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.05.2022

После пожара в иркутском селе, где сгорела школа, возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Иркутской области после пожара в селе, где сгорела школа, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:23

2022-05-12T14:23

2022-05-12T14:23

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Иркутской области после пожара в селе, где сгорела школа, сообщает региональная прокуратура.Тайшетская межрайонная прокуратура Иркутской области провела проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в поселке Половино-Черемхово, где 7 мая после крупного пожара сгорели школа и 6 жилых домов."В Иркутской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, способствовавшей уничтожению огнем жилых домов и школы", - говорится в сообщении.Установлено, что на территории Половино-Черемховского муниципального образования не были обеспечены противопожарная безопасность, бесперебойное электроснабжение водонапорной башни, не произведена очистка территории от сухой растительности.

https://ria.ru/20220512/pozhar-1788102736.html

иркутская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, иркутская область