https://ria.ru/20220512/poruchitelstva-1787968332.html

Число компаний МСБ, получивших поручительства, в I квартале выросло на 50%

Число компаний МСБ, получивших поручительства, в I квартале выросло на 50% - РИА Новости, 12.05.2022

Число компаний МСБ, получивших поручительства, в I квартале выросло на 50%

Почти 4,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса получили в I квартале 2022 года кредитные средства под гарантии и поручительства, что на 50% превышает РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:00

2022-05-12T10:00

2022-05-12T10:00

россия

корпорация мсп

мсп банк

экономика

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Почти 4,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса получили в I квартале 2022 года кредитные средства под гарантии и поручительства, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Корпорация МСП.При этом из общего числа получивших кредиты 95% составляют представители малого и микробизнеса (32% и 63%, соответственно).Всего за I квартал малый и средний бизнес привлек 98,7 миллиарда рублей кредитных средств с использованием механизмов гарантий и поручительств Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.Регионами-лидерами по количеству получателей поддержки стали Москва, Краснодарский край, Татарстан, Крым и Санкт-Петербург. По объемам финансовой поддержки предпринимателей в пятерку лидеров вошли Москва (почти 13,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (более 5 миллиардов рублей), Подмосковье (4,43 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (4,37 миллиарда рублей) и Новосибирская область (3,38 миллиарда рублей). В числе тех, кто получил наибольшее количество гарантий и поручительств, — бизнес в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, представители гостиничной сферы и общественного питания."За первый квартал этого года нам удалось увеличить количество получателей в 1,5 раза. По всем программам кредитования бизнес может получить финансирование под наше поручительство, то есть мы берем на себя риски, чтобы банки активнее кредитовали и не отказывали бизнесу. В ряде случаев общее покрытие поручительствами может достигать 90% от суммы кредита (например, для молодых и начинающих предпринимателей). Для остальных представителей малого и среднего бизнеса Корпорация вместе с региональными гарантийными организациями могут покрыть поручительствами до 70%", — приводится в сообщении комментарий генерального директора КМСП Александра Исаевича.В настоящее время малый и средний бизнес при нехватке или отсутствии залога для получения льготного кредита могут получить поручительство Корпорации МСП или региональных гарантийных организаций (РГО). Поручительства и гарантии выдаются по всем программам кредитования: ПСК "Инвестиционная", "1764" и ПСК "Оборотная".В рамках "зонтичного" механизма поручительств, реализуемого по нацпроекту по поддержке МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, КМСП покрывает до 50% от суммы кредита. Размер поручительства — до 1 миллиарда рублей на срок до 180 месяцев.

https://ria.ru/20220505/ivanovo-1787019453.html

https://ria.ru/20220425/podderzhka-1785372591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, мсп банк, экономика