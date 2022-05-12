13:33 12.05.2022 (обновлено: 13:45 12.05.2022)
Температура воздуха в Москве превысила 21 градус
Воздух в Москве впервые в мае прогрелся до 21,1 градуса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздух в Москве впервые в мае прогрелся до летних значений, на базовой метеостанции ВДНХ температура к 13 часам была плюс 21,1, рост ее продолжается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве сегодня впервые в текущем месяце воздух прогрелся до летних значений. Так, на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра ровно в полдень показывал плюс 20,9, а к 13.00 температура воздуха составила уже плюс 21,1, в центре города, на Балчуге, еще чуть теплее, и рост температуры продолжается, а значит, москвичи еще смогут последние часы насладиться почти июньским теплом", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, температурный всплеск будет скоротечным.
"С запада надвигается гряда мощных грозовых облаков, сопровождаемых ливнями, которые вечером освежат воздух до плюс 13 - плюс 15, что станет прологом очередного существенного и довольно продолжительного похолодания с температурным фоном на 4-5 градусов ниже многолетней нормы. Природа отправит нас на 2-3 недели в климатическое прошлое, а май, среднемесячная температура которого сейчас почти на 2 градуса ниже положенного, снова подтвердит свой холодный статус", - добавил метеоролог.