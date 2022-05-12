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Температура воздуха в Москве превысила 21 градус - РИА Новости, 12.05.2022
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Температура воздуха в Москве превысила 21 градус
Температура воздуха в Москве превысила 21 градус - РИА Новости, 12.05.2022
Температура воздуха в Москве превысила 21 градус
Воздух в Москве впервые в мае прогрелся до летних значений, на базовой метеостанции ВДНХ температура к 13 часам была плюс 21,1, рост ее продолжается, сообщил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:33
2022-05-12T13:45
общество
погода
россия
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздух в Москве впервые в мае прогрелся до летних значений, на базовой метеостанции ВДНХ температура к 13 часам была плюс 21,1, рост ее продолжается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве сегодня впервые в текущем месяце воздух прогрелся до летних значений. Так, на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра ровно в полдень показывал плюс 20,9, а к 13.00 температура воздуха составила уже плюс 21,1, в центре города, на Балчуге, еще чуть теплее, и рост температуры продолжается, а значит, москвичи еще смогут последние часы насладиться почти июньским теплом", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, температурный всплеск будет скоротечным."С запада надвигается гряда мощных грозовых облаков, сопровождаемых ливнями, которые вечером освежат воздух до плюс 13 - плюс 15, что станет прологом очередного существенного и довольно продолжительного похолодания с температурным фоном на 4-5 градусов ниже многолетней нормы. Природа отправит нас на 2-3 недели в климатическое прошлое, а май, среднемесячная температура которого сейчас почти на 2 градуса ниже положенного, снова подтвердит свой холодный статус", - добавил метеоролог.
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общество, погода, россия, москва, евгений тишковец, центр "фобос", вднх
13:33 12.05.2022 (обновлено: 13:45 12.05.2022)
 
Температура воздуха в Москве превысила 21 градус

Воздух в Москве впервые в мае прогрелся до 21,1 градуса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздух в Москве впервые в мае прогрелся до летних значений, на базовой метеостанции ВДНХ температура к 13 часам была плюс 21,1, рост ее продолжается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве сегодня впервые в текущем месяце воздух прогрелся до летних значений. Так, на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра ровно в полдень показывал плюс 20,9, а к 13.00 температура воздуха составила уже плюс 21,1, в центре города, на Балчуге, еще чуть теплее, и рост температуры продолжается, а значит, москвичи еще смогут последние часы насладиться почти июньским теплом", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, температурный всплеск будет скоротечным.
"С запада надвигается гряда мощных грозовых облаков, сопровождаемых ливнями, которые вечером освежат воздух до плюс 13 - плюс 15, что станет прологом очередного существенного и довольно продолжительного похолодания с температурным фоном на 4-5 градусов ниже многолетней нормы. Природа отправит нас на 2-3 недели в климатическое прошлое, а май, среднемесячная температура которого сейчас почти на 2 градуса ниже положенного, снова подтвердит свой холодный статус", - добавил метеоролог.
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ОбществоПогодаРоссияМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"ВДНХ
 
 
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