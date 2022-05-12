https://ria.ru/20220512/pogoda-1788107781.html

Температура воздуха в Москве превысила 21 градус

Температура воздуха в Москве превысила 21 градус - РИА Новости, 12.05.2022

Температура воздуха в Москве превысила 21 градус

Воздух в Москве впервые в мае прогрелся до летних значений, на базовой метеостанции ВДНХ температура к 13 часам была плюс 21,1, рост ее продолжается, сообщил... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:33

2022-05-12T13:33

2022-05-12T13:45

общество

погода

россия

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

вднх

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздух в Москве впервые в мае прогрелся до летних значений, на базовой метеостанции ВДНХ температура к 13 часам была плюс 21,1, рост ее продолжается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве сегодня впервые в текущем месяце воздух прогрелся до летних значений. Так, на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра ровно в полдень показывал плюс 20,9, а к 13.00 температура воздуха составила уже плюс 21,1, в центре города, на Балчуге, еще чуть теплее, и рост температуры продолжается, а значит, москвичи еще смогут последние часы насладиться почти июньским теплом", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, температурный всплеск будет скоротечным."С запада надвигается гряда мощных грозовых облаков, сопровождаемых ливнями, которые вечером освежат воздух до плюс 13 - плюс 15, что станет прологом очередного существенного и довольно продолжительного похолодания с температурным фоном на 4-5 градусов ниже многолетней нормы. Природа отправит нас на 2-3 недели в климатическое прошлое, а май, среднемесячная температура которого сейчас почти на 2 градуса ниже положенного, снова подтвердит свой холодный статус", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20220512/pogody-1788041489.html

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Владимир Лаврентьев

общество, погода, россия, москва, евгений тишковец, центр "фобос", вднх