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Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 44 человек - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
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Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 44 человек
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 44 человек - РИА Новости, 12.05.2022
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 44 человек
Количество погибших после взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 44 человек, 16 человек остаются в больнице, в том числе шесть - в критическом... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:59
2022-05-12T20:29
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МЕХИКО, 12 мая - РИА Новости. Количество погибших после взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 44 человек, 16 человек остаются в больнице, в том числе шесть - в критическом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Кубы.Среди шестерых пострадавших в критическом состоянии, находящихся в больницах, двое детей. Всего госпитализированы четверо несовершеннолетних.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Предварительная версия произошедшего - утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.
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туризм, в мире, куба, гавана, взрыв, новости - туризм
19:59 12.05.2022 (обновлено: 20:29 12.05.2022)
 
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 44 человек

Минздрав Кубы: число жертв взрыва газа в отеле на Кубе возросло до 44 человек

© AP Photo / Ramon EspinosaНа месте взрыва в гаванском отеле Saratoga
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 мая - РИА Новости. Количество погибших после взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 44 человек, 16 человек остаются в больнице, в том числе шесть - в критическом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Кубы.
"По состоянию на 11.30 (18.30 мск) 12 мая, пострадавших - 98 человек, из них 16 госпитализированы, 38 пациентов выписаны и 44 умерли", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Среди шестерых пострадавших в критическом состоянии, находящихся в больницах, двое детей. Всего госпитализированы четверо несовершеннолетних.
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Предварительная версия произошедшего - утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 22:50
В гаванском отеле при взрыве находились более 50 работников
 
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