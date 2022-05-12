https://ria.ru/20220512/pogibshie-1788207747.html

Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 44 человек

Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 44 человек - РИА Новости, 12.05.2022

Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 44 человек

Количество погибших после взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 44 человек, 16 человек остаются в больнице, в том числе шесть - в критическом... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:59

2022-05-12T19:59

2022-05-12T20:29

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МЕХИКО, 12 мая - РИА Новости. Количество погибших после взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 44 человек, 16 человек остаются в больнице, в том числе шесть - в критическом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Кубы.Среди шестерых пострадавших в критическом состоянии, находящихся в больницах, двое детей. Всего госпитализированы четверо несовершеннолетних.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Предварительная версия произошедшего - утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.

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