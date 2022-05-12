https://ria.ru/20220512/pogibshie-1788163415.html

СМИ: все пассажиры разбившегося в Камеруне борта погибли

СМИ: все пассажиры разбившегося в Камеруне борта погибли - РИА Новости, 12.05.2022

СМИ: все пассажиры разбившегося в Камеруне борта погибли

Все 11 пассажиров, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение в среду в центральной части Камеруна, погибли, сообщает местная государственная... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:42

2022-05-12T16:42

2022-05-12T17:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все 11 пассажиров, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение в среду в центральной части Камеруна, погибли, сообщает местная государственная телерадиовещательная компания CRTV.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство транспорта страны передавало, что самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение в Камеруне. Авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, который позже был обнаружен в лесу недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 километрах к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде. Самолет летел из аэропорта Яунде-Нсимален в Белабо в Бангладеше."Все 11 пассажиров погибли в авиакатастрофе", - сообщает CRTV.Позднее представитель министерства транспорта Камеруна в беседе с агентством Франс Пресс подтвердил, что выживших после крушения нет.

https://ria.ru/20220511/samolet-1788020783.html

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