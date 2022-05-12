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СМИ: все пассажиры разбившегося в Камеруне борта погибли - РИА Новости, 12.05.2022
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СМИ: все пассажиры разбившегося в Камеруне борта погибли
СМИ: все пассажиры разбившегося в Камеруне борта погибли - РИА Новости, 12.05.2022
СМИ: все пассажиры разбившегося в Камеруне борта погибли
Все 11 пассажиров, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение в среду в центральной части Камеруна, погибли, сообщает местная государственная... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:42
2022-05-12T17:00
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все 11 пассажиров, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение в среду в центральной части Камеруна, погибли, сообщает местная государственная телерадиовещательная компания CRTV.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство транспорта страны передавало, что самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение в Камеруне. Авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, который позже был обнаружен в лесу недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 километрах к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде. Самолет летел из аэропорта Яунде-Нсимален в Белабо в Бангладеше."Все 11 пассажиров погибли в авиакатастрофе", - сообщает CRTV.Позднее представитель министерства транспорта Камеруна в беседе с агентством Франс Пресс подтвердил, что выживших после крушения нет.
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в мире, камерун, яунде
16:42 12.05.2022 (обновлено: 17:00 12.05.2022)
 
СМИ: все пассажиры разбившегося в Камеруне борта погибли

CRTV: все пассажиры разбившегося в Камеруне самолета погибли

© AFP 2022 / Sia KambouКамерунские спасатели
Камерунские спасатели - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Sia Kambou
Камерунские спасатели. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все 11 пассажиров, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение в среду в центральной части Камеруна, погибли, сообщает местная государственная телерадиовещательная компания CRTV.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство транспорта страны передавало, что самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение в Камеруне. Авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, который позже был обнаружен в лесу недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 километрах к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде. Самолет летел из аэропорта Яунде-Нсимален в Белабо в Бангладеше.
Вид на столицу Камеруна Яунде - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 23:54
В Камеруне разбился самолет с 11 пассажирами на борту
"Все 11 пассажиров погибли в авиакатастрофе", - сообщает CRTV.
Позднее представитель министерства транспорта Камеруна в беседе с агентством Франс Пресс подтвердил, что выживших после крушения нет.
 
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