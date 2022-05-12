https://ria.ru/20220512/pereplanirovka-1788101986.html

Срок согласования перепланировки помещений в Подмосковье сокращен на треть

Срок согласования перепланировки помещений в Подмосковье сокращен на треть - РИА Новости, 12.05.2022

Срок согласования перепланировки помещений в Подмосковье сокращен на треть

Срок согласования переустройства и перепланировки жилых помещений на территории Московской области сократили на треть, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:09

2022-05-12T13:09

2022-05-12T13:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

владислав гордиенко

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Срок согласования переустройства и перепланировки жилых помещений на территории Московской области сократили на треть, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Поданным пресс-службы, в Подмосковье на получение услуги перепланировки помещений ежегодно поступает от10 до12 тысяч заявок. Сначала текущего года в ведомство обратилось более 3,5 тысяч человек."Благодаря оптимизации процессов, срок предоставления услуги на этапе согласования проекта перепланировки сократился на треть - с 12 до 8 рабочих дней. Подтверждение завершения работ и получение акта приемочной комиссии так же займет 8 рабочих дней", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Подать заявку на перепланировку можно на региональном портале Госуслуг.

https://ria.ru/20220512/podmoskove-1788068445.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), владислав гордиенко