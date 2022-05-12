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Срок согласования перепланировки помещений в Подмосковье сокращен на треть - РИА Новости, 12.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220512/pereplanirovka-1788101986.html
Срок согласования перепланировки помещений в Подмосковье сокращен на треть
Срок согласования перепланировки помещений в Подмосковье сокращен на треть - РИА Новости, 12.05.2022
Срок согласования перепланировки помещений в Подмосковье сокращен на треть
Срок согласования переустройства и перепланировки жилых помещений на территории Московской области сократили на треть, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:09
2022-05-12T13:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
владислав гордиенко
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Срок согласования переустройства и перепланировки жилых помещений на территории Московской области сократили на треть, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Поданным пресс-службы, в Подмосковье на получение услуги перепланировки помещений ежегодно поступает от10 до12 тысяч заявок. Сначала текущего года в ведомство обратилось более 3,5 тысяч человек."Благодаря оптимизации процессов, срок предоставления услуги на этапе согласования проекта перепланировки сократился на треть - с 12 до 8 рабочих дней. Подтверждение завершения работ и получение акта приемочной комиссии так же займет 8 рабочих дней", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Подать заявку на перепланировку можно на региональном портале Госуслуг.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), владислав гордиенко
13:09 12.05.2022
 

Срок согласования перепланировки помещений в Подмосковье сокращен на треть

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Срок согласования переустройства и перепланировки жилых помещений на территории Московской области сократили на треть, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
Поданным пресс-службы, в Подмосковье на получение услуги перепланировки помещений ежегодно поступает от10 до12 тысяч заявок.
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
11:09Новости Подмосковья
В Подмосковье с начала мая зарегистрировано 2 тысячи объектов недвижимости
Сначала текущего года в ведомство обратилось более 3,5 тысяч человек.
"Благодаря оптимизации процессов, срок предоставления услуги на этапе согласования проекта перепланировки сократился на треть - с 12 до 8 рабочих дней. Подтверждение завершения работ и получение акта приемочной комиссии так же займет 8 рабочих дней", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Подать заявку на перепланировку можно на региональном портале Госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Владислав Гордиенко
 
 
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