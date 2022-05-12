https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788134298.html

Депутат назвала решение о сносе памятника Освободителям Риги возмутительным

Депутат назвала решение о сносе памятника Освободителям Риги возмутительным - РИА Новости, 12.05.2022

Депутат назвала решение о сносе памятника Освободителям Риги возмутительным

Решение о сносе памятника Освободителям Риги вызывает лишь огорчение и возмущение, в этой ситуации больше всего жалко ветеранов, сообщила РИА Новости зампред... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:07

2022-05-12T15:07

2022-05-12T15:07

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решение о сносе памятника Освободителям Риги вызывает лишь огорчение и возмущение, в этой ситуации больше всего жалко ветеранов, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника."Ситуация со сносом памятника освободителей в Латвии ничего, кроме огорчения и возмущения, вызывать не может. Больше всего в этой ситуации мне жалко наших дорогих ветеранов, которые освобождали Ригу и другие города Латвии, потеряли там друзей, однополчан. За что они проливали свою кровь?", - сказала Занко.Она отметила, что жители Латвии встречали советских солдат со словами благодарности. По ее словам, латышские политики хотят снести памятник своим предкам, которые сражались с нацизмом."Хочется напомнить латышским политикам, как встречали жители их страны советских солдат - с хлебом-солью, цветами, словами благодарности. Хочется напомнить латышским политикам, что они хотят снести памятник и своим предкам, латышам, которые героически сражались с нацизмом. История не прощает тех, кто забывает историю", - уточнила она.

https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788122891.html

https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787697094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, латвия, рига