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Депутат назвала решение о сносе памятника Освободителям Риги возмутительным - РИА Новости, 12.05.2022
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Депутат назвала решение о сносе памятника Освободителям Риги возмутительным
Депутат назвала решение о сносе памятника Освободителям Риги возмутительным - РИА Новости, 12.05.2022
Депутат назвала решение о сносе памятника Освободителям Риги возмутительным
Решение о сносе памятника Освободителям Риги вызывает лишь огорчение и возмущение, в этой ситуации больше всего жалко ветеранов, сообщила РИА Новости зампред... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:07
2022-05-12T15:07
в мире
латвия
рига
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решение о сносе памятника Освободителям Риги вызывает лишь огорчение и возмущение, в этой ситуации больше всего жалко ветеранов, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника."Ситуация со сносом памятника освободителей в Латвии ничего, кроме огорчения и возмущения, вызывать не может. Больше всего в этой ситуации мне жалко наших дорогих ветеранов, которые освобождали Ригу и другие города Латвии, потеряли там друзей, однополчан. За что они проливали свою кровь?", - сказала Занко.Она отметила, что жители Латвии встречали советских солдат со словами благодарности. По ее словам, латышские политики хотят снести памятник своим предкам, которые сражались с нацизмом."Хочется напомнить латышским политикам, как встречали жители их страны советских солдат - с хлебом-солью, цветами, словами благодарности. Хочется напомнить латышским политикам, что они хотят снести памятник и своим предкам, латышам, которые героически сражались с нацизмом. История не прощает тех, кто забывает историю", - уточнила она.
https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788122891.html
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в мире, латвия, рига
15:07 12.05.2022
 
Депутат назвала решение о сносе памятника Освободителям Риги возмутительным

Депутат Госдумы Занко назвала решение о сносе памятника Освободителям Риги возмутительным

© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решение о сносе памятника Освободителям Риги вызывает лишь огорчение и возмущение, в этой ситуации больше всего жалко ветеранов, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника.
Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Россия готова вывезти памятник Освободителям Риги, заявил сенатор
"Ситуация со сносом памятника освободителей в Латвии ничего, кроме огорчения и возмущения, вызывать не может. Больше всего в этой ситуации мне жалко наших дорогих ветеранов, которые освобождали Ригу и другие города Латвии, потеряли там друзей, однополчан. За что они проливали свою кровь?", - сказала Занко.
Она отметила, что жители Латвии встречали советских солдат со словами благодарности. По ее словам, латышские политики хотят снести памятник своим предкам, которые сражались с нацизмом.
"Хочется напомнить латышским политикам, как встречали жители их страны советских солдат - с хлебом-солью, цветами, словами благодарности. Хочется напомнить латышским политикам, что они хотят снести памятник и своим предкам, латышам, которые героически сражались с нацизмом. История не прощает тех, кто забывает историю", - уточнила она.
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Власти Тарту попросили убрать памятник советским воинам из парка Раади
 
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