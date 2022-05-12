https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788033392.html

Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt

Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt - РИА Новости, 12.05.2022

Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt

Германия задерживает передачу Украине самоходок Gepard и так и не представила корректную информацию по этому поводу, сообщает Welt со ссылкой на источники в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T06:38

2022-05-12T06:38

2022-05-12T09:37

в мире

германия

украина

киев

кристина ламбрехт

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Германия задерживает передачу Украине самоходок Gepard и так и не представила корректную информацию по этому поводу, сообщает Welt со ссылкой на источники в Киеве.Издание подчеркивает, что эти обещания полностью расходятся с комментариями Ламбрехт для немецкой общественности, так как на следующий день после объявления о поставках Gepard министр утверждала, что сделку совершат через контракт между Украиной и KMW, а федеральное правительство лишь дает на это разрешение.Неопределенность процедуры привела к тому, что реальные сроки передачи Киеву Gepard остаются неизвестными.Ламбрехт заявила о планах передать Киеву ЗСУ Gepard еще 26 апреля, но, как писали немецкие СМИ, процесс так и не начался. Кроме того, до сих пор не получила формального одобрения правительства заявка концерна Rheinmetall на поставку 100 БМП Marder и 88 танков Leopard.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/tanki-1788025897.html

германия

украина

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в мире, германия, украина, киев, кристина ламбрехт