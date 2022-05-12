06:38 12.05.2022 (обновлено: 09:37 12.05.2022)
Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt
Welt: Германия не дала Украине корректную информацию по вопросу получения установок Gepard
Установка Gepard. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Германия задерживает передачу Украине самоходок Gepard и так и не представила корректную информацию по этому поводу, сообщает Welt со ссылкой на источники в Киеве.
"До сих пор министр обороны Кристин Ламбрехт не проинформировала украинское правительство, что Киеву придется самому заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann. <…> Вместо этого Украине сообщили, что она получит танки напрямую от федерального правительства", — пишет газета.
Издание подчеркивает, что эти обещания полностью расходятся с комментариями Ламбрехт для немецкой общественности, так как на следующий день после объявления о поставках Gepard министр утверждала, что сделку совершат через контракт между Украиной и KMW, а федеральное правительство лишь дает на это разрешение.
Неопределенность процедуры привела к тому, что реальные сроки передачи Киеву Gepard остаются неизвестными.
"По состоянию на 6 мая Минобороны "не знает, когда заявленные зенитные установки Gepard будут поставлены Украине", — цитируется в материале ответ немецкого военного ведомства на запрос депутата Серапа Гюлера.
Ламбрехт заявила о планах передать Киеву ЗСУ Gepard еще 26 апреля, но, как писали немецкие СМИ, процесс так и не начался. Кроме того, до сих пор не получила формального одобрения правительства заявка концерна Rheinmetall на поставку 100 БМП Marder и 88 танков Leopard.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.