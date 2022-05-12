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Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt - РИА Новости, 12.05.2022
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Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt
Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt - РИА Новости, 12.05.2022
Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt
Германия задерживает передачу Украине самоходок Gepard и так и не представила корректную информацию по этому поводу, сообщает Welt со ссылкой на источники в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T06:38
2022-05-12T09:37
в мире
германия
украина
киев
кристина ламбрехт
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Германия задерживает передачу Украине самоходок Gepard и так и не представила корректную информацию по этому поводу, сообщает Welt со ссылкой на источники в Киеве.Издание подчеркивает, что эти обещания полностью расходятся с комментариями Ламбрехт для немецкой общественности, так как на следующий день после объявления о поставках Gepard министр утверждала, что сделку совершат через контракт между Украиной и KMW, а федеральное правительство лишь дает на это разрешение.Неопределенность процедуры привела к тому, что реальные сроки передачи Киеву Gepard остаются неизвестными.Ламбрехт заявила о планах передать Киеву ЗСУ Gepard еще 26 апреля, но, как писали немецкие СМИ, процесс так и не начался. Кроме того, до сих пор не получила формального одобрения правительства заявка концерна Rheinmetall на поставку 100 БМП Marder и 88 танков Leopard.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, германия, украина, киев, кристина ламбрехт
06:38 12.05.2022 (обновлено: 09:37 12.05.2022)
 
Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt

Welt: Германия не дала Украине корректную информацию по вопросу получения установок Gepard

© Фото : U.S. Army / Pfc. Jacob BradfordУстановка Gepard
Установка Gepard - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : U.S. Army / Pfc. Jacob Bradford
Установка Gepard. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Германия задерживает передачу Украине самоходок Gepard и так и не представила корректную информацию по этому поводу, сообщает Welt со ссылкой на источники в Киеве.

"До сих пор министр обороны Кристин Ламбрехт не проинформировала украинское правительство, что Киеву придется самому заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann. <…> Вместо этого Украине сообщили, что она получит танки напрямую от федерального правительства", — пишет газета.

Издание подчеркивает, что эти обещания полностью расходятся с комментариями Ламбрехт для немецкой общественности, так как на следующий день после объявления о поставках Gepard министр утверждала, что сделку совершат через контракт между Украиной и KMW, а федеральное правительство лишь дает на это разрешение.
Неопределенность процедуры привела к тому, что реальные сроки передачи Киеву Gepard остаются неизвестными.

"По состоянию на 6 мая Минобороны "не знает, когда заявленные зенитные установки Gepard будут поставлены Украине", — цитируется в материале ответ немецкого военного ведомства на запрос депутата Серапа Гюлера.

Ламбрехт заявила о планах передать Киеву ЗСУ Gepard еще 26 апреля, но, как писали немецкие СМИ, процесс так и не начался. Кроме того, до сих пор не получила формального одобрения правительства заявка концерна Rheinmetall на поставку 100 БМП Marder и 88 танков Leopard.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Немецкий военный танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
02:01
Чехия хочет получить немецкие танки взамен военных поставок на Украину
 
В миреГерманияУкраинаКиевКристина Ламбрехт
 
 
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