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ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/obstrely-1788036421.html
ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.05.2022
ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска в промежуток с 06.40 до 06.52 обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, сообщает представительство... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T07:35
2022-05-12T07:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
ясиноватая
россия
украина
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска в промежуток с 06.40 до 06.52 обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/obstrel-1788004389.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, ясиноватая, россия, украина, москва
07:35 12.05.2022 (обновлено: 07:51 12.05.2022)
 
ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

Представительство в СЦКК: ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара ВСУ
Последствия ракетного удара ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Последствия ракетного удара ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска в промежуток с 06.40 до 06.52 обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК.
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:52 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"... 06:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм... 06:40 - н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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