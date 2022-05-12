https://ria.ru/20220512/obstrely-1788036421.html

ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.05.2022

ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска в промежуток с 06.40 до 06.52 обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, сообщает представительство... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T07:35

2022-05-12T07:35

2022-05-12T07:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

ясиноватая

россия

украина

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска в промежуток с 06.40 до 06.52 обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/obstrel-1788004389.html

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

украина

москва

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, ясиноватая, россия, украина, москва