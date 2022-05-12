07:35 12.05.2022 (обновлено: 07:51 12.05.2022)
ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство в СЦКК: ВСУ менее чем за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
Последствия ракетного удара ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска в промежуток с 06.40 до 06.52 обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК.
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:52 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"... 06:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм... 06:40 - н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.