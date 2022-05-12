19:11 12.05.2022 (обновлено: 19:15 12.05.2022)
Украинские войска обстреляли из минометов Кременную в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли из минометов Кременную
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска произвели обстрел в сторону населенного пункта Кременная в Луганской народной республике, выпустив шесть мин из минометов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Кременная 21 апреля перешла под контроль сил Народной милиции ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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