https://ria.ru/20220512/obstrel-1788199943.html

Украинские войска обстреляли из минометов Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли из минометов Кременную в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022

Украинские войска обстреляли из минометов Кременную в ЛНР

Украинские войска произвели обстрел в сторону населенного пункта Кременная в Луганской народной республике, выпустив шесть мин из минометов, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:11

2022-05-12T19:11

2022-05-12T19:15

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска произвели обстрел в сторону населенного пункта Кременная в Луганской народной республике, выпустив шесть мин из минометов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.00 с направления населенный пункт Приволье по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 миллиметров (шесть мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.Кременная 21 апреля перешла под контроль сил Народной милиции ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр