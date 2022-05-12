https://ria.ru/20220512/nevzorov-1788178973.html
Невзоров* обжаловал заочный арест в России
Невзоров* обжаловал заочный арест в России - РИА Новости, 12.05.2022
Невзоров* обжаловал заочный арест в России
Защита обжаловала в Басманном суде Москвы заочный арест известного журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:36
2022-05-12T17:36
2022-05-12T17:41
происшествия
россия
александр невзоров
журналистика
иноагенты
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защита обжаловала в Басманном суде Москвы заочный арест известного журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде в четверг."В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.Невзоров* был заочно арестован 6 июня и объявлен в международный розыск. Это значит, что он будет помещен в СИЗО на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.В марте центральный аппарат СК РФ завел на Невзорова* уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*.Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров* уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.* Признан в России СМИ-иноагентом.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787318424.html
https://ria.ru/20220506/obzhalovanie-1787327581.html
https://ria.ru/20220511/smi-1787900601.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр невзоров, журналистика, иноагенты
17:36 12.05.2022 (обновлено: 17:41 12.05.2022)
Невзоров* обжаловал заочный арест в России
Защита журналиста Невзорова обжаловала его заочный арест в России
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защита обжаловала в Басманном суде Москвы заочный арест известного журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде в четверг.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
Невзоров* был заочно арестован 6 июня и объявлен в международный розыск. Это значит, что он будет помещен в СИЗО на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
В марте центральный аппарат СК РФ завел на Невзорова* уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).
По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.
Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*.
Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров* уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле
и не планирует эмигрировать.
* Признан в России СМИ-иноагентом.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.