https://ria.ru/20220512/nevzorov-1788178973.html

Невзоров* обжаловал заочный арест в России

Невзоров* обжаловал заочный арест в России - РИА Новости, 12.05.2022

Невзоров* обжаловал заочный арест в России

Защита обжаловала в Басманном суде Москвы заочный арест известного журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:36

2022-05-12T17:36

2022-05-12T17:41

происшествия

россия

александр невзоров

журналистика

иноагенты

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защита обжаловала в Басманном суде Москвы заочный арест известного журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде в четверг."В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.Невзоров* был заочно арестован 6 июня и объявлен в международный розыск. Это значит, что он будет помещен в СИЗО на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.В марте центральный аппарат СК РФ завел на Невзорова* уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*.Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров* уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.* Признан в России СМИ-иноагентом.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787318424.html

https://ria.ru/20220506/obzhalovanie-1787327581.html

https://ria.ru/20220511/smi-1787900601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, александр невзоров, журналистика, иноагенты