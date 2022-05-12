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Франция поддержала планы Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
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Франция поддержала планы Финляндии вступить в НАТО
Франция поддержала планы Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Франция поддержала планы Финляндии вступить в НАТО
Франция полностью поддерживает намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, заявили в четверг в Елисейском дворце. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:53
2022-05-12T18:53
в мире
финляндия
нато
франция
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Франция полностью поддерживает намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, заявили в четверг в Елисейском дворце.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, финляндия, нато, франция
18:53 12.05.2022
 
Франция поддержала планы Финляндии вступить в НАТО

В Елисейском дворце выразили поддержку Финляндии в ее стремлении вступить в НАТО

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Франция полностью поддерживает намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, заявили в четверг в Елисейском дворце.
"Франция полностью поддерживает суверенный выбор Финляндии вступить в НАТО", - цитирует телеканал BFMTV заявление Елисейского дворца.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
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