https://ria.ru/20220512/nato-1788196071.html

Франция поддержала планы Финляндии вступить в НАТО

Франция поддержала планы Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Франция поддержала планы Финляндии вступить в НАТО

Франция полностью поддерживает намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, заявили в четверг в Елисейском дворце. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:53

2022-05-12T18:53

2022-05-12T18:53

в мире

финляндия

нато

франция

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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Франция полностью поддерживает намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, заявили в четверг в Елисейском дворце.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато, франция