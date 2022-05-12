Франция поддержала планы Финляндии вступить в НАТО
В Елисейском дворце выразили поддержку Финляндии в ее стремлении вступить в НАТО
Елисейский дворец. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Франция полностью поддерживает намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, заявили в четверг в Елисейском дворце.
"Франция полностью поддерживает суверенный выбор Финляндии вступить в НАТО", - цитирует телеканал BFMTV заявление Елисейского дворца.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.