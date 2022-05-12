https://ria.ru/20220512/nato-1788151943.html

Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран НАТО

Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен 14-16 мая посетит с визитом Францию и Германию, примет участие в намеченной в Берлине неформальной встрече министров иностранных РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:10

2022-05-12T16:10

2022-05-12T16:18

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 14-16 мая посетит с визитом Францию и Германию, примет участие в намеченной в Берлине неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, заявил в четверг госдепартамент."Госсекретарь Энтони Блинкен 14-16 мая отправится в Германию и Францию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине, а также для участия в заседании Совета по торговле и технологиям США и ЕС в Париж-Сакле, Франция", - следует из распространенного заявления американского дипведомства.На встрече глав МИД НАТО в Берлине, как отмечается, союзники и партнеры по альянсу "обсудят совместный ответ" на спецоперацию России на Украине и "предстоящий саммит лидеров (НАТО) в Мадриде". "Кроме того, союзники утвердят новую Стратегическую концепцию НАТО, которая будет направлять работу Североатлантического альянса в течение последующего десятилетия", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энтони блинкен, сша, нато, государственный департамент сша, франция, германия