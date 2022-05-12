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Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
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Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран НАТО
Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен 14-16 мая посетит с визитом Францию и Германию, примет участие в намеченной в Берлине неформальной встрече министров иностранных РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:10
2022-05-12T16:18
в мире
энтони блинкен
сша
нато
государственный департамент сша
франция
германия
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 14-16 мая посетит с визитом Францию и Германию, примет участие в намеченной в Берлине неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, заявил в четверг госдепартамент."Госсекретарь Энтони Блинкен 14-16 мая отправится в Германию и Францию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине, а также для участия в заседании Совета по торговле и технологиям США и ЕС в Париж-Сакле, Франция", - следует из распространенного заявления американского дипведомства.На встрече глав МИД НАТО в Берлине, как отмечается, союзники и партнеры по альянсу "обсудят совместный ответ" на спецоперацию России на Украине и "предстоящий саммит лидеров (НАТО) в Мадриде". "Кроме того, союзники утвердят новую Стратегическую концепцию НАТО, которая будет направлять работу Североатлантического альянса в течение последующего десятилетия", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, энтони блинкен, сша, нато, государственный департамент сша, франция, германия
16:10 12.05.2022 (обновлено: 16:18 12.05.2022)
 
Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран НАТО

Блинкен посетит Германию и Францию и примет участие во встрече глав МИД стран НАТО

© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 14-16 мая посетит с визитом Францию и Германию, примет участие в намеченной в Берлине неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, заявил в четверг госдепартамент.
"Госсекретарь Энтони Блинкен 14-16 мая отправится в Германию и Францию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине, а также для участия в заседании Совета по торговле и технологиям США и ЕС в Париж-Сакле, Франция", - следует из распространенного заявления американского дипведомства.
На встрече глав МИД НАТО в Берлине, как отмечается, союзники и партнеры по альянсу "обсудят совместный ответ" на спецоперацию России на Украине и "предстоящий саммит лидеров (НАТО) в Мадриде". "Кроме того, союзники утвердят новую Стратегическую концепцию НАТО, которая будет направлять работу Североатлантического альянса в течение последующего десятилетия", - говорится в заявлении.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреЭнтони БлинкенСШАНАТОГосударственный департамент СШАФранцияГермания
 
 
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