16:10 12.05.2022 (обновлено: 16:18 12.05.2022)
Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран НАТО
Блинкен посетит Германию и Францию и примет участие во встрече глав МИД стран НАТО
© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 14-16 мая посетит с визитом Францию и Германию, примет участие в намеченной в Берлине неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, заявил в четверг госдепартамент.
"Госсекретарь Энтони Блинкен 14-16 мая отправится в Германию и Францию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине, а также для участия в заседании Совета по торговле и технологиям США и ЕС в Париж-Сакле, Франция", - следует из распространенного заявления американского дипведомства.
На встрече глав МИД НАТО в Берлине, как отмечается, союзники и партнеры по альянсу "обсудят совместный ответ" на спецоперацию России на Украине и "предстоящий саммит лидеров (НАТО) в Мадриде". "Кроме того, союзники утвердят новую Стратегическую концепцию НАТО, которая будет направлять работу Североатлантического альянса в течение последующего десятилетия", - говорится в заявлении.