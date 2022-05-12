15:23 12.05.2022 (обновлено: 16:03 12.05.2022)
Расширение НАТО на восток не останется без ответа, заявили в Госдуме
Депутат Никонов: демонстративное расширение НАТО на восток не останется без ответа
Вячеслав Никонов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ситуация с принятием Финляндии в НАТО – это демонстративное расширение альянса на Восток, это безусловная угроза, такой шаг не останется без ответа, заявил первый замглавы комитета Думы по международным делам Вячеслав Никонов.
Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.
"Напомню, что российские требования по безопасности, которые мы в прошлом году выдвигали, включали в себя нерасширение НАТО на Восток. Ситуация с Финляндией – это как раз демонстративное расширение НАТО на Восток, которое воспринимается нами как безусловная угроза безопасности. Понятно, что такой шаг не останется без ответа с нашей стороны", - приводит слова Никонова его пресс-служба.
Также он отметил, что за заявкой в НАТО Финляндии последует и заявление Швеции. "Ясно, что никто их "мариновать" не будет. Думаю, уже на Мадридской встрече в июне они будут приняты. И, собственно, североатлантический "четвертый рейх" приобретет законченные черты. Ясно, что возрождение гитлеровской коалиции без Финляндии было бы неполным. Теперь картина приобретает завершенный вид", - добавил Никонов.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.