https://ria.ru/20220512/nato-1788139839.html

Расширение НАТО на восток не останется без ответа, заявили в Госдуме

Расширение НАТО на восток не останется без ответа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.05.2022

Расширение НАТО на восток не останется без ответа, заявили в Госдуме

Ситуация с принятием Финляндии в НАТО – это демонстративное расширение альянса на Восток, это безусловная угроза, такой шаг не останется без ответа, заявил... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:23

2022-05-12T15:23

2022-05-12T16:03

нато

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вячеслав никонов

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ситуация с принятием Финляндии в НАТО – это демонстративное расширение альянса на Восток, это безусловная угроза, такой шаг не останется без ответа, заявил первый замглавы комитета Думы по международным делам Вячеслав Никонов.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии."Напомню, что российские требования по безопасности, которые мы в прошлом году выдвигали, включали в себя нерасширение НАТО на Восток. Ситуация с Финляндией – это как раз демонстративное расширение НАТО на Восток, которое воспринимается нами как безусловная угроза безопасности. Понятно, что такой шаг не останется без ответа с нашей стороны", - приводит слова Никонова его пресс-служба.Также он отметил, что за заявкой в НАТО Финляндии последует и заявление Швеции. "Ясно, что никто их "мариновать" не будет. Думаю, уже на Мадридской встрече в июне они будут приняты. И, собственно, североатлантический "четвертый рейх" приобретет законченные черты. Ясно, что возрождение гитлеровской коалиции без Финляндии было бы неполным. Теперь картина приобретает завершенный вид", - добавил Никонов.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788063176.html

финляндия

швеция

россия

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Кирилл Волков

нато, в мире, финляндия, швеция, россия, госдума рф, вячеслав никонов