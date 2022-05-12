https://ria.ru/20220512/nato-1788105583.html

Премьер Чехии поддержал намерение Финляндии вступить в НАТО

Премьер Чехии поддержал намерение Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Премьер Чехии поддержал намерение Финляндии вступить в НАТО

Чешский премьер Петр Фиала приветствовал в четверг намерение властей Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, по его словам, Прага готова поддержать в этом РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:22

2022-05-12T13:22

2022-05-12T13:22

в мире

йенс столтенберг

финляндия

швеция

россия

нато

петр фиала

чехия

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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала приветствовал в четверг намерение властей Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, по его словам, Прага готова поддержать в этом Хельсинки."Я приветствую решение Финляндии подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Если (Финляндия) решит вступить в НАТО, мы, конечно, поддержим ее", - написал Фиала в Twitter.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html

https://ria.ru/20220512/voyna-1788026545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, россия, нато, петр фиала, чехия