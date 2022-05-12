https://ria.ru/20220512/mosbirzha-1788169829.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов - РИА Новости, 12.05.2022
Индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов
Российский рынок акций усилил падение по индексу Мосбиржи и теряет более 4%, опускаясь ниже 2300 пунктов впервые с 26 апреля, следует из данных торгов. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:03
2022-05-12T17:03
2022-05-12T17:21
россия
акции
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский рынок акций усилил падение по индексу Мосбиржи и теряет более 4%, опускаясь ниже 2300 пунктов впервые с 26 апреля, следует из данных торгов.Рублевый индекс Мосбиржи к 17.09 мск падал на 4,32% - до 2283,9 пункта. Долларовый индекс РТС остается в плюсе на фоне сильного укрепления рубля и поднимается на 0,12% - до 1125,31 пункта.Рынок падает по широкому кругу активов. Сильнее всего снижаются бумаги высокотехнологичных компаний: расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падают на 9,51%, HeadHunter Group – на 6,84%, акции "Яндекса" - на 7,14%. В аутсайдерах также золотодобывающая компания Petropavlovsk: ее акции дешевеют на 13,23%.
https://ria.ru/20220512/evro-1788172999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, акции, экономика, московская биржа
17:03 12.05.2022 (обновлено: 17:21 12.05.2022)
Индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи упал на четыре процента, опустившись до 2283,9 пункта впервые с 26 апреля