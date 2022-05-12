https://ria.ru/20220512/moldaviya-1788185741.html

Молдавия сдала вторую часть опросника на статус кандидата в члены Евросоюза

Молдавия сдала вторую часть опросника на статус кандидата в члены Евросоюза - РИА Новости, 12.05.2022

Молдавия сдала вторую часть опросника на статус кандидата в члены Евросоюза

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица передала главе представительства Европейского Союза в Кишиневе Янису Мажейксу вторую часть заполненной анкеты-опросника для... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:02

2022-05-12T18:02

2022-05-12T18:10

молдавия

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 12 мая – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица передала главе представительства Европейского Союза в Кишиневе Янису Мажейксу вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения республикой статуса кандидата на членство в ЕС."Мы обещали, что до середины мая передадим ответы и на вторую часть опросника. Мы держим слово и передаем семь заполненных томов второй части", - сказала Гаврилица перед передачей опросника.Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля. Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, в мире, евросоюз