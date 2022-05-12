https://ria.ru/20220512/mariupol-1788215268.html
Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество
Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество - РИА Новости, 12.05.2022
Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество
Энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе, сообщает министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T21:15
2022-05-12T21:15
2022-05-12T21:30
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мариуполь
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Как говорится в сообщении, 12 мая в Мариуполе среди прочих объектов были подключены к электроснабжению больница скорой медицинской помощи, станция скорой медицинской помощи и дерматовенерологический диспансер.По словам министерства, энергетиками определен перечень социально-значимых объектов города, которые будут подключаться к электроснабжению в приоритетном порядке наряду с бытовыми абонентами (населением).
https://ria.ru/20220512/miny-1788189925.html
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в мире, мариуполь
21:15 12.05.2022 (обновлено: 21:30 12.05.2022)
Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество
Первые социально значимые объекты в Мариуполе начали получать электричество