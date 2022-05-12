https://ria.ru/20220512/mariupol-1788215268.html

Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество

Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество - РИА Новости, 12.05.2022

Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество

Энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе, сообщает министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:15

2022-05-12T21:15

2022-05-12T21:30

в мире

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787665855_0:66:2806:1644_1920x0_80_0_0_c3e7a00aafbb03ea352c61287715fc48.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Как говорится в сообщении, 12 мая в Мариуполе среди прочих объектов были подключены к электроснабжению больница скорой медицинской помощи, станция скорой медицинской помощи и дерматовенерологический диспансер.По словам министерства, энергетиками определен перечень социально-значимых объектов города, которые будут подключаться к электроснабжению в приоритетном порядке наряду с бытовыми абонентами (населением).

https://ria.ru/20220512/miny-1788189925.html

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мариуполь