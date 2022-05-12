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Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество - РИА Новости, 12.05.2022
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Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество
Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество - РИА Новости, 12.05.2022
Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество
Энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе, сообщает министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T21:15
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в мире
мариуполь
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Как говорится в сообщении, 12 мая в Мариуполе среди прочих объектов были подключены к электроснабжению больница скорой медицинской помощи, станция скорой медицинской помощи и дерматовенерологический диспансер.По словам министерства, энергетиками определен перечень социально-значимых объектов города, которые будут подключаться к электроснабжению в приоритетном порядке наряду с бытовыми абонентами (населением).
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в мире, мариуполь
21:15 12.05.2022 (обновлено: 21:30 12.05.2022)
 
Первые социальнозначимые объекты в Мариуполе начали получать электричество

Первые социально значимые объекты в Мариуполе начали получать электричество

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе
Колонна людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Колонна людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
Как говорится в сообщении, 12 мая в Мариуполе среди прочих объектов были подключены к электроснабжению больница скорой медицинской помощи, станция скорой медицинской помощи и дерматовенерологический диспансер.
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По словам министерства, энергетиками определен перечень социально-значимых объектов города, которые будут подключаться к электроснабжению в приоритетном порядке наряду с бытовыми абонентами (населением).
 
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