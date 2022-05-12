https://ria.ru/20220512/latviya-1788210039.html

В Латвии завели дело на мужчину с российским флагом

В Латвии завели дело на мужчину с российским флагом - РИА Новости, 12.05.2022

В Латвии завели дело на мужчину с российским флагом

В Латвии завели три уголовных и 20 административных дел в связи с событиями у памятника в парке Победы в Риге, сообщило агентство LETA со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:19

2022-05-12T20:19

2022-05-12T21:31

в мире

андрей климов

латвия

день победы

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Латвии завели три уголовных и 20 административных дел в связи с событиями у памятника в парке Победы в Риге, сообщило агентство LETA со ссылкой на полицию.Накануне полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Однако жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос монумента. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Ригу необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера."В связи с событиями 10 мая у советского памятника в Пардаугаве госполиция завела три уголовных дела и 20 дел об административном правонарушении", — отмечается в заявлении.Два уголовных дела заведены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, оба будут переданы в службу госбезопасности. "Одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом", — говорится в сообщении.Еще одного из подозреваемых обвиняют в сопротивлении представителю власти.Из двадцати дел об административных правонарушениях девять заведены за нарушение установленного порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов либо за организацию собраний, в том числе против бывших депутатов Рижской городской думы Алексея Росликова, Вадима Баранника и депутата сейма Регины Лочмеле. Еще шесть человек подозревают в использовании в общественном месте запрещенной символики, трех — в мелком хулиганстве, двоих — в неисполнении законных требований должностного лица или противодействии должностному лицу."Кроме того, начато несколько ведомственных проверок, а также проводится оценка материалов, полученных с помощью технических средств полиции и доступных в интернете. Начальник госполиции Арманд Рукс в эфире Латвийского радио пообещал, что к ответственности будут привлечены все, чью личность удастся установить, а вину доказать", — говорится в сообщении.Ранее латвийский сейм принял поправки к закону о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий, запретив, таким образом, гражданам проводить мероприятия вблизи памятников советским солдатам и демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V.

https://ria.ru/20220512/latviya-1788196808.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/posolstvo-1788185202.html

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в мире, андрей климов, латвия, день победы