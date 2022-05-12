https://ria.ru/20220512/kosovo-1788171251.html
Совет Европы получил заявку Косово на вступление
Совет Европы получил заявку Косово на вступление - РИА Новости, 12.05.2022
Совет Европы получил заявку Косово на вступление
Совет Европы получил заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:07
2022-05-12T17:07
2022-05-12T17:16
косово
в мире
сербия
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_250:536:2936:2047_1920x0_80_0_0_9fb4028af02b246485b5df62b2e35954.jpg
ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Совет Европы получил заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров, сообщили РИА Новости в пресс-службе СЕ."Мы можем подтвердить, что заявка о членстве (Косова - ред.) была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы", - сказали в организации.Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы.
https://ria.ru/20220506/vuchich-1787310239.html
косово
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_322:440:2465:2047_1920x0_80_0_0_9f619f1195a5fef630351961fb252d6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
косово, в мире, сербия, совет европы
17:07 12.05.2022 (обновлено: 17:16 12.05.2022)
Совет Европы получил заявку Косово на вступление
Совет Европы получил заявку Косово на вступление и передал в комитет министров