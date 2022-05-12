https://ria.ru/20220512/kosovo-1788171251.html

Совет Европы получил заявку Косово на вступление

Совет Европы получил заявку Косово на вступление - РИА Новости, 12.05.2022

Совет Европы получил заявку Косово на вступление

Совет Европы получил заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:07

2022-05-12T17:07

2022-05-12T17:16

косово

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сербия

совет европы

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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Совет Европы получил заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров, сообщили РИА Новости в пресс-службе СЕ."Мы можем подтвердить, что заявка о членстве (Косова - ред.) была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы", - сказали в организации.Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы.

https://ria.ru/20220506/vuchich-1787310239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

косово, в мире, сербия, совет европы