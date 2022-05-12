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Совет Европы получил заявку Косово на вступление - РИА Новости, 12.05.2022
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Совет Европы получил заявку Косово на вступление
Совет Европы получил заявку Косово на вступление - РИА Новости, 12.05.2022
Совет Европы получил заявку Косово на вступление
Совет Европы получил заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:07
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косово
в мире
сербия
совет европы
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Совет Европы получил заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров, сообщили РИА Новости в пресс-службе СЕ."Мы можем подтвердить, что заявка о членстве (Косова - ред.) была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы", - сказали в организации.Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы.
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косово, в мире, сербия, совет европы
17:07 12.05.2022 (обновлено: 17:16 12.05.2022)
 
Совет Европы получил заявку Косово на вступление

Совет Европы получил заявку Косово на вступление и передал в комитет министров

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Совет Европы получил заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров, сообщили РИА Новости в пресс-службе СЕ.
"Мы можем подтвердить, что заявка о членстве (Косова - ред.) была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы", - сказали в организации.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово
 
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