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В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2022
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В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19
В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2022
В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19
Из-за вспышки COVID-19 в Пекине закрылись 92 станции столичного метрополитена, сообщает в четверг издание Beijing Daily. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:01
2022-05-12T15:01
в мире
пекин
китай
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Из-за вспышки COVID-19 в Пекине закрылись 92 станции столичного метрополитена, сообщает в четверг издание Beijing Daily.За минувшие сутки в Пекине было выявлено 35 подтвержденных случаев коронавируса. С 22 апреля зарегистрированы 928 подтвержденных случаев.С 5 мая столица Китая также ужесточила требования к пассажирам общественного транспорта: теперь для проезда обязательно нужен сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Кроме того, с 5 мая всем выезжающим из города и въезжающим в него необходимо иметь сертификат об отрицательном ПЦР-тесте в течение последних 48 часов.В настоящее время в Пекине приостановлена работа развлекательных заведений, тренажёрных залов, рестораны имеют право работать только на вынос.Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к COVID, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.В четверг официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что сообщения о том, что в Пекине будет введен локдаун, являются "ложными слухами".
https://ria.ru/20220510/metro-1787734238.html
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в мире, пекин, китай, коронавирус covid-19
15:01 12.05.2022
 
В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19

В Пекине более девяноста станций метрополитена закрылись из-за вспышки COVID-19

© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проводят дезинфекцию
Медицинские работники проводят дезинфекцию - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Yan Linyun/
Медицинские работники проводят дезинфекцию. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Из-за вспышки COVID-19 в Пекине закрылись 92 станции столичного метрополитена, сообщает в четверг издание Beijing Daily.
"На данный момент в пекинском метрополитене закрыты в общей сложности 92 станции на 18 линиях", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Пекине было выявлено 35 подтвержденных случаев коронавируса. С 22 апреля зарегистрированы 928 подтвержденных случаев.
С 5 мая столица Китая также ужесточила требования к пассажирам общественного транспорта: теперь для проезда обязательно нужен сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Кроме того, с 5 мая всем выезжающим из города и въезжающим в него необходимо иметь сертификат об отрицательном ПЦР-тесте в течение последних 48 часов.
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В четверг официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что сообщения о том, что в Пекине будет введен локдаун, являются "ложными слухами".
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