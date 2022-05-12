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В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19
В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2022
В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19
Из-за вспышки COVID-19 в Пекине закрылись 92 станции столичного метрополитена, сообщает в четверг издание Beijing Daily. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:01
2022-05-12T15:01
2022-05-12T15:01
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Из-за вспышки COVID-19 в Пекине закрылись 92 станции столичного метрополитена, сообщает в четверг издание Beijing Daily.За минувшие сутки в Пекине было выявлено 35 подтвержденных случаев коронавируса. С 22 апреля зарегистрированы 928 подтвержденных случаев.С 5 мая столица Китая также ужесточила требования к пассажирам общественного транспорта: теперь для проезда обязательно нужен сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Кроме того, с 5 мая всем выезжающим из города и въезжающим в него необходимо иметь сертификат об отрицательном ПЦР-тесте в течение последних 48 часов.В настоящее время в Пекине приостановлена работа развлекательных заведений, тренажёрных залов, рестораны имеют право работать только на вынос.Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к COVID, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.В четверг официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что сообщения о том, что в Пекине будет введен локдаун, являются "ложными слухами".
https://ria.ru/20220510/metro-1787734238.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пекин, китай, коронавирус covid-19
В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19
В Пекине более девяноста станций метрополитена закрылись из-за вспышки COVID-19
ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Из-за вспышки COVID-19 в Пекине закрылись 92 станции столичного метрополитена, сообщает в четверг издание Beijing Daily.
"На данный момент в пекинском метрополитене закрыты в общей сложности 92 станции на 18 линиях", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Пекине
было выявлено 35 подтвержденных случаев коронавируса. С 22 апреля зарегистрированы 928 подтвержденных случаев.
С 5 мая столица Китая
также ужесточила требования к пассажирам общественного транспорта: теперь для проезда обязательно нужен сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Кроме того, с 5 мая всем выезжающим из города и въезжающим в него необходимо иметь сертификат об отрицательном ПЦР-тесте в течение последних 48 часов.
В настоящее время в Пекине приостановлена работа развлекательных заведений, тренажёрных залов, рестораны имеют право работать только на вынос.
Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к COVID, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.
В четверг официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что сообщения о том, что в Пекине будет введен локдаун, являются "ложными слухами".