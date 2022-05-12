https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788132805.html

В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19

В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2022

В Пекине более девяноста станций метро закрылись из-за вспышки COVID-19

Из-за вспышки COVID-19 в Пекине закрылись 92 станции столичного метрополитена, сообщает в четверг издание Beijing Daily. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:01

2022-05-12T15:01

2022-05-12T15:01

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коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Из-за вспышки COVID-19 в Пекине закрылись 92 станции столичного метрополитена, сообщает в четверг издание Beijing Daily.За минувшие сутки в Пекине было выявлено 35 подтвержденных случаев коронавируса. С 22 апреля зарегистрированы 928 подтвержденных случаев.С 5 мая столица Китая также ужесточила требования к пассажирам общественного транспорта: теперь для проезда обязательно нужен сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Кроме того, с 5 мая всем выезжающим из города и въезжающим в него необходимо иметь сертификат об отрицательном ПЦР-тесте в течение последних 48 часов.В настоящее время в Пекине приостановлена работа развлекательных заведений, тренажёрных залов, рестораны имеют право работать только на вынос.Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к COVID, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.В четверг официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что сообщения о том, что в Пекине будет введен локдаун, являются "ложными слухами".

https://ria.ru/20220510/metro-1787734238.html

https://ria.ru/20220512/lokdaun-1788118044.html

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в мире, пекин, китай, коронавирус covid-19