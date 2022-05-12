https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788082563.html

СМИ: Южная Корея готова помочь КНДР, где обнаружили штамм "омикрон"

СМИ: Южная Корея готова помочь КНДР, где обнаружили штамм "омикрон" - РИА Новости, 12.05.2022

СМИ: Южная Корея готова помочь КНДР, где обнаружили штамм "омикрон"

Южная Корея готова оказать помощь КНДР, где впервые с начала пандемии обнаружили зараженных коронавирусом, в частности, штаммом "омикрон", сообщает... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:06

2022-05-12T12:06

2022-05-12T12:06

распространение коронавируса

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

юн сок ель

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СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. Южная Корея готова оказать помощь КНДР, где впервые с начала пандемии обнаружили зараженных коронавирусом, в частности, штаммом "омикрон", сообщает южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на офис президента страны."Насколько мне известно, (Южная Корея) собирается предоставить гуманитарную помощь Северной Корее", - сообщил южнокорейским журналистам неназванный представитель президентского офиса.Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что в противоэпидемической защите страны возник "пробел", первые с начала пандемии в Северной Корее были обнаружены зараженные коронавирусом, у них подтвержден штаммом "омикрон"."На фоне ухудшающегося мирового кризиса здравоохранения сложилась серьезная ситуация проникновения стелс-омикрона в пределы нашей страны", - говорится в сообщении северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).Политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР на заседании во главе с лидером страны Ким Чен Ыном раскритиковало "беспечность, распущенность, безответственность и недееспособность" работников сферы борьбы с эпидемией, которые недостаточно чутко реагировали на ситуацию со здравоохранением, в то время как в мире и соседних с КНДР регионах росло число зараженных различными мутациями коронавируса.Северная Корея переходит к противоэпидемической борьбе "высшего разряда", на всех уровнях будут внедрены соответствующие директивы, Ким Чен Ын дал указания введен локдаун в городах и уездах, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Власти используют накопленные запасы медикаментов, будут проводить активную дезинфекцию, медицинские осмотры жителей и их лечение.Отмечается, что несмотря на борьбу с вирусом, работы в строительстве, земледелии и в экономической сфере должны продолжаться.Ким Чен Ын также заявил, что следует укреплять "передовой рубеж защиты государства", усилить охрану границ на море и в воздухе, использовать вооруженные силы страны для борьбы с вирусом, но также не дать возникнуть пробелу в обороне страны.

https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788027717.html

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788022721.html

кндр (северная корея)

южная корея

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, юн сок ель