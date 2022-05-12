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СМИ: Южная Корея готова помочь КНДР, где обнаружили штамм "омикрон" - РИА Новости, 12.05.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788082563.html
СМИ: Южная Корея готова помочь КНДР, где обнаружили штамм "омикрон"
СМИ: Южная Корея готова помочь КНДР, где обнаружили штамм "омикрон" - РИА Новости, 12.05.2022
СМИ: Южная Корея готова помочь КНДР, где обнаружили штамм "омикрон"
Южная Корея готова оказать помощь КНДР, где впервые с начала пандемии обнаружили зараженных коронавирусом, в частности, штаммом "омикрон", сообщает... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:06
2022-05-12T12:06
распространение коронавируса
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
юн сок ель
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СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. Южная Корея готова оказать помощь КНДР, где впервые с начала пандемии обнаружили зараженных коронавирусом, в частности, штаммом "омикрон", сообщает южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на офис президента страны."Насколько мне известно, (Южная Корея) собирается предоставить гуманитарную помощь Северной Корее", - сообщил южнокорейским журналистам неназванный представитель президентского офиса.Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что в противоэпидемической защите страны возник "пробел", первые с начала пандемии в Северной Корее были обнаружены зараженные коронавирусом, у них подтвержден штаммом "омикрон"."На фоне ухудшающегося мирового кризиса здравоохранения сложилась серьезная ситуация проникновения стелс-омикрона в пределы нашей страны", - говорится в сообщении северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).Политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР на заседании во главе с лидером страны Ким Чен Ыном раскритиковало "беспечность, распущенность, безответственность и недееспособность" работников сферы борьбы с эпидемией, которые недостаточно чутко реагировали на ситуацию со здравоохранением, в то время как в мире и соседних с КНДР регионах росло число зараженных различными мутациями коронавируса.Северная Корея переходит к противоэпидемической борьбе "высшего разряда", на всех уровнях будут внедрены соответствующие директивы, Ким Чен Ын дал указания введен локдаун в городах и уездах, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Власти используют накопленные запасы медикаментов, будут проводить активную дезинфекцию, медицинские осмотры жителей и их лечение.Отмечается, что несмотря на борьбу с вирусом, работы в строительстве, земледелии и в экономической сфере должны продолжаться.Ким Чен Ын также заявил, что следует укреплять "передовой рубеж защиты государства", усилить охрану границ на море и в воздухе, использовать вооруженные силы страны для борьбы с вирусом, но также не дать возникнуть пробелу в обороне страны.
https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788027717.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, юн сок ель
12:06 12.05.2022
 
СМИ: Южная Корея готова помочь КНДР, где обнаружили штамм "омикрон"

Newsis: Южная Корея готова помочь КНДР в борьбе со штаммом коронавируса "омикрон"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. Южная Корея готова оказать помощь КНДР, где впервые с начала пандемии обнаружили зараженных коронавирусом, в частности, штаммом "омикрон", сообщает южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на офис президента страны.
"Насколько мне известно, (Южная Корея) собирается предоставить гуманитарную помощь Северной Корее", - сообщил южнокорейским журналистам неназванный представитель президентского офиса.
Дезинфекция в детском магазине Пхеньяна, КНДР - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
03:21Распространение коронавируса
Власти КНДР заявили о "внезапном ЧП" в стране из-за COVID-19
Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что в противоэпидемической защите страны возник "пробел", первые с начала пандемии в Северной Корее были обнаружены зараженные коронавирусом, у них подтвержден штаммом "омикрон".
"На фоне ухудшающегося мирового кризиса здравоохранения сложилась серьезная ситуация проникновения стелс-омикрона в пределы нашей страны", - говорится в сообщении северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
Политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР на заседании во главе с лидером страны Ким Чен Ыном раскритиковало "беспечность, распущенность, безответственность и недееспособность" работников сферы борьбы с эпидемией, которые недостаточно чутко реагировали на ситуацию со здравоохранением, в то время как в мире и соседних с КНДР регионах росло число зараженных различными мутациями коронавируса.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
00:23
Дипломат в ООН рассказала, к чему приведут дальнейшие санкции против КНДР
Северная Корея переходит к противоэпидемической борьбе "высшего разряда", на всех уровнях будут внедрены соответствующие директивы, Ким Чен Ын дал указания введен локдаун в городах и уездах, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Власти используют накопленные запасы медикаментов, будут проводить активную дезинфекцию, медицинские осмотры жителей и их лечение.
Отмечается, что несмотря на борьбу с вирусом, работы в строительстве, земледелии и в экономической сфере должны продолжаться.
Ким Чен Ын также заявил, что следует укреплять "передовой рубеж защиты государства", усилить охрану границ на море и в воздухе, использовать вооруженные силы страны для борьбы с вирусом, но также не дать возникнуть пробелу в обороне страны.
 
Распространение коронавирусаВ миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Чен ЫнЮн Сок Ель
 
 
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