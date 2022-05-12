https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788061276.html
Ни один россиянин в Пхеньяне не болеет COVID-19, сообщило посольство
Ни один россиянин в Пхеньяне не болеет COVID-19, сообщило посольство - РИА Новости, 12.05.2022
Ни один россиянин в Пхеньяне не болеет COVID-19, сообщило посольство
Среди россиян, которые находятся в Пхеньяне, зараженных нет, ситуация с COVID-19 находится под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:43
2022-05-12T10:43
2022-05-12T10:44
распространение коронавируса
кндр (северная корея)
в мире
здоровье - общество
пхеньян
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Среди россиян, которые находятся в Пхеньяне, зараженных нет, ситуация с COVID-19 находится под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в КНДР."Ситуация с COVID под контролем, все россияне, которые находятся в Пхеньяне, здоровы. В посольстве сохраняется спокойствие, строго выполняем предписание корейских властей", - сказали в пресс-службе. В дипмиссии добавили, что в пределах территории посольства движение не ограничено.Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны.
https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788027717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), в мире, здоровье - общество, пхеньян, коронавирус covid-19
10:43 12.05.2022 (обновлено: 10:44 12.05.2022)
Ни один россиянин в Пхеньяне не болеет COVID-19, сообщило посольство
Посольство в Пхеньяне сообщило, что ситуация с COVID-19 в КНДР находится под контролем