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Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР
Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022
Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР
Российская военная авиация в четверг поразила хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки на территории ЛНР, сообщил официальный... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:32
2022-05-12T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская военная авиация в четверг поразила хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки на территории ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, лнр, ситуация в днр и лнр
20:32 12.05.2022
 
Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР

Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии на Украине
Военнослужащий Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская военная авиация в четверг поразила хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки на территории ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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