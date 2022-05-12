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Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР

Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022

Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР

Российская военная авиация в четверг поразила хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки на территории ЛНР, сообщил официальный... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:32

2022-05-12T20:32

2022-05-12T20:32

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская военная авиация в четверг поразила хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки на территории ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, лнр, ситуация в днр и лнр