https://ria.ru/20220512/kambodzha-1788184317.html

Страны АСЕАН не выбирают между Китаем и США, заявил премьер Камбоджи

Страны АСЕАН не выбирают между Китаем и США, заявил премьер Камбоджи - РИА Новости, 12.05.2022

Страны АСЕАН не выбирают между Китаем и США, заявил премьер Камбоджи

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, являющийся в 2022 году главой правительства страны, председательствующей в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:55

2022-05-12T17:55

2022-05-12T17:55

в мире

камбоджа

сша

китай

хун сен

джо байден

экономическое сообщество асеан

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БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, являющийся в 2022 году главой правительства страны, председательствующей в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил в четверг, что Камбоджа и АСЕАН "не выбирают между Китаем и США", а продолжают сотрудничество с обеими странами, которые являются диалоговыми партнерами АСЕАН."Камбоджа не выбирает Китай против США или наоборот. Внешнеполитическая линия Камбоджи состоит в том, что мы не поддерживаем какую-либо страну против другой, и не выбираем между ними", - заявил премьер, слова которого приводит интернет-версия газеты Khmer Times.Хун Сен, находящийся в настоящее время в Вашингтоне, чтобы принять участие в саммите АСЕАН – США 12 и 13 мая, сделал это заявление в своем выступлении перед двумя тысячами граждан США и Канады камбоджийского происхождения, сообщает газета."Нам не нужно выбирать между Китаем и США, и даже если меня бы попытались заставить сделать такой выбор, я его бы не сделал", - сказал премьер Камбоджи."АСЕАН тоже не нужно выбирать между кем-либо", - добавил он, подчеркнув, что находится в Вашингтоне по приглашению президента США Джо Байдена сразу и как премьер-министр Камбоджи, и как председатель АСЕАН 2022 года.

https://ria.ru/20220512/asean-1788154152.html

камбоджа

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, камбоджа, сша, китай, хун сен, джо байден, экономическое сообщество асеан