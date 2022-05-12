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Страны АСЕАН не выбирают между Китаем и США, заявил премьер Камбоджи - РИА Новости, 12.05.2022
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Страны АСЕАН не выбирают между Китаем и США, заявил премьер Камбоджи
Страны АСЕАН не выбирают между Китаем и США, заявил премьер Камбоджи - РИА Новости, 12.05.2022
Страны АСЕАН не выбирают между Китаем и США, заявил премьер Камбоджи
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, являющийся в 2022 году главой правительства страны, председательствующей в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:55
2022-05-12T17:55
в мире
камбоджа
сша
китай
хун сен
джо байден
экономическое сообщество асеан
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БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, являющийся в 2022 году главой правительства страны, председательствующей в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил в четверг, что Камбоджа и АСЕАН "не выбирают между Китаем и США", а продолжают сотрудничество с обеими странами, которые являются диалоговыми партнерами АСЕАН."Камбоджа не выбирает Китай против США или наоборот. Внешнеполитическая линия Камбоджи состоит в том, что мы не поддерживаем какую-либо страну против другой, и не выбираем между ними", - заявил премьер, слова которого приводит интернет-версия газеты Khmer Times.Хун Сен, находящийся в настоящее время в Вашингтоне, чтобы принять участие в саммите АСЕАН – США 12 и 13 мая, сделал это заявление в своем выступлении перед двумя тысячами граждан США и Канады камбоджийского происхождения, сообщает газета."Нам не нужно выбирать между Китаем и США, и даже если меня бы попытались заставить сделать такой выбор, я его бы не сделал", - сказал премьер Камбоджи."АСЕАН тоже не нужно выбирать между кем-либо", - добавил он, подчеркнув, что находится в Вашингтоне по приглашению президента США Джо Байдена сразу и как премьер-министр Камбоджи, и как председатель АСЕАН 2022 года.
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в мире, камбоджа, сша, китай, хун сен, джо байден, экономическое сообщество асеан
17:55 12.05.2022
 
Страны АСЕАН не выбирают между Китаем и США, заявил премьер Камбоджи

Премьер Камбоджи Хун Сен заявил, что страны АСЕАН не выбирают между Китаем и США

© AP Photo / Heng Sinith, FileПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Heng Sinith, File
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, являющийся в 2022 году главой правительства страны, председательствующей в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил в четверг, что Камбоджа и АСЕАН "не выбирают между Китаем и США", а продолжают сотрудничество с обеими странами, которые являются диалоговыми партнерами АСЕАН.
"Камбоджа не выбирает Китай против США или наоборот. Внешнеполитическая линия Камбоджи состоит в том, что мы не поддерживаем какую-либо страну против другой, и не выбираем между ними", - заявил премьер, слова которого приводит интернет-версия газеты Khmer Times.
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Хун Сен, находящийся в настоящее время в Вашингтоне, чтобы принять участие в саммите АСЕАН – США 12 и 13 мая, сделал это заявление в своем выступлении перед двумя тысячами граждан США и Канады камбоджийского происхождения, сообщает газета.
"Нам не нужно выбирать между Китаем и США, и даже если меня бы попытались заставить сделать такой выбор, я его бы не сделал", - сказал премьер Камбоджи.
"АСЕАН тоже не нужно выбирать между кем-либо", - добавил он, подчеркнув, что находится в Вашингтоне по приглашению президента США Джо Байдена сразу и как премьер-министр Камбоджи, и как председатель АСЕАН 2022 года.
 
В миреКамбоджаСШАКитайХун СенДжо БайденЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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