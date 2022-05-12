https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788220213.html
Кадыров сообщил об открытии военного госпиталя в Рубежном в ЛНР
Кадыров сообщил об открытии военного госпиталя в Рубежном в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022
Кадыров сообщил об открытии военного госпиталя в Рубежном в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в городе Рубежное в ЛНР, ранее освобожденном от украинских войск, начал работать военный госпиталь. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T22:08
2022-05-12T22:08
2022-05-12T22:30
специальная военная операция на украине
рубежное
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788222125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed64a09f84da9c13d6f91d0fadf848ac.jpg
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 12 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в городе Рубежное в ЛНР, ранее освобожденном от украинских войск, начал работать военный госпиталь.В конце апреля Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон."Ранее на месте открытого госпиталя располагалась больница, заброшенная в силу нехватки средств и ресурсов. Стоит отметить, что в некоторых кабинетах забытого медучреждения сохранилось функционирующее медицинское оборудование, которое теперь будет исправно служить в интересах наших солдат и жителей Рубежного", - написал Кадыров в Тelegram.Он уточнил, что все расходы по восстановлению госпиталя взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова."Мы здесь восстановили отделение для оказания первой неотложной помощи для стабилизации больных, которые далее будут отправляться в Луганск", - рассказал РИА Новости врач-травматолог из Грозного Магомед Хасиев, приехавший в Рубежное для оказания медицинской помощи.Он уточнил, что с ним из Чеченской Республики приехали еще четверо врачей: нейрохирург, травматолог, уролог и специалист УЗИ."Из оборудования здесь есть рентген, аппарат УЗИ, ИВЛ, мы хотим здесь реанимацию открыть. Все, что необходимо для оказания первой помощи у нас есть. Что-то мы здесь нашли в местной больнице, а чего не было, привезли совместными усилиями", - рассказал врач.Он уточнил, что в госпитале порядка восьми палат и реанимационное отделение. По словам Хасиева, госпиталь предназначен не только для военных, но и для жителей Рубежного."Местное население благодарно, что мы приехали, что мы открылись, лекарствами помогаем, чем можем", - добавил врач.
https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788217056.html
https://ria.ru/20220512/spetsoperatsiya-1788204340.html
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787943661.html
рубежное
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788222125_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_861842e5c415277e4559ee3c2fe4abdc.jpg
Медики из Чечни прибыли в Рубежное помогать пострадавшим
В Рубежном начал работать восстановленный военный госпиталь, в котором медики из Чечни оказывают помощь военнослужащим и мирным жителям города.
2022-05-12T22:08
true
PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубежное, россия, луганская народная республика
22:08 12.05.2022 (обновлено: 22:30 12.05.2022)
Кадыров сообщил об открытии военного госпиталя в Рубежном в ЛНР
Кадыров сообщил об открытии военного госпиталя в освобожденном Рубежном в ЛНР
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 12 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в городе Рубежное в ЛНР, ранее освобожденном от украинских войск, начал работать военный госпиталь.
В конце апреля Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон.
"Ранее на месте открытого госпиталя располагалась больница, заброшенная в силу нехватки средств и ресурсов. Стоит отметить, что в некоторых кабинетах забытого медучреждения сохранилось функционирующее медицинское оборудование, которое теперь будет исправно служить в интересах наших солдат и жителей Рубежного", - написал Кадыров в Тelegram.
Он уточнил, что все расходы по восстановлению госпиталя взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Мы здесь восстановили отделение для оказания первой неотложной помощи для стабилизации больных, которые далее будут отправляться в Луганск", - рассказал РИА Новости врач-травматолог из Грозного Магомед Хасиев, приехавший в Рубежное для оказания медицинской помощи.
Он уточнил, что с ним из Чеченской Республики приехали еще четверо врачей: нейрохирург, травматолог, уролог и специалист УЗИ.
"Из оборудования здесь есть рентген, аппарат УЗИ, ИВЛ, мы хотим здесь реанимацию открыть. Все, что необходимо для оказания первой помощи у нас есть. Что-то мы здесь нашли в местной больнице, а чего не было, привезли совместными усилиями", - рассказал врач.
Он уточнил, что в госпитале порядка восьми палат и реанимационное отделение. По словам Хасиева, госпиталь предназначен не только для военных, но и для жителей Рубежного.
"Местное население благодарно, что мы приехали, что мы открылись, лекарствами помогаем, чем можем", - добавил врач.