https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788220213.html

Кадыров сообщил об открытии военного госпиталя в Рубежном в ЛНР

Кадыров сообщил об открытии военного госпиталя в Рубежном в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022

Кадыров сообщил об открытии военного госпиталя в Рубежном в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в городе Рубежное в ЛНР, ранее освобожденном от украинских войск, начал работать военный госпиталь. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:08

2022-05-12T22:08

2022-05-12T22:30

специальная военная операция на украине

рубежное

россия

луганская народная республика

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 12 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в городе Рубежное в ЛНР, ранее освобожденном от украинских войск, начал работать военный госпиталь.В конце апреля Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон."Ранее на месте открытого госпиталя располагалась больница, заброшенная в силу нехватки средств и ресурсов. Стоит отметить, что в некоторых кабинетах забытого медучреждения сохранилось функционирующее медицинское оборудование, которое теперь будет исправно служить в интересах наших солдат и жителей Рубежного", - написал Кадыров в Тelegram.Он уточнил, что все расходы по восстановлению госпиталя взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова."Мы здесь восстановили отделение для оказания первой неотложной помощи для стабилизации больных, которые далее будут отправляться в Луганск", - рассказал РИА Новости врач-травматолог из Грозного Магомед Хасиев, приехавший в Рубежное для оказания медицинской помощи.Он уточнил, что с ним из Чеченской Республики приехали еще четверо врачей: нейрохирург, травматолог, уролог и специалист УЗИ."Из оборудования здесь есть рентген, аппарат УЗИ, ИВЛ, мы хотим здесь реанимацию открыть. Все, что необходимо для оказания первой помощи у нас есть. Что-то мы здесь нашли в местной больнице, а чего не было, привезли совместными усилиями", - рассказал врач.Он уточнил, что в госпитале порядка восьми палат и реанимационное отделение. По словам Хасиева, госпиталь предназначен не только для военных, но и для жителей Рубежного."Местное население благодарно, что мы приехали, что мы открылись, лекарствами помогаем, чем можем", - добавил врач.

https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788217056.html

https://ria.ru/20220512/spetsoperatsiya-1788204340.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787943661.html

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Медики из Чечни прибыли в Рубежное помогать пострадавшим В Рубежном начал работать восстановленный военный госпиталь, в котором медики из Чечни оказывают помощь военнослужащим и мирным жителям города. 2022-05-12T22:08 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

рубежное, россия, луганская народная республика