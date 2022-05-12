https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788217056.html

На зданиях в населенном пункте Южное в ЛНР подняли российские флаги

На зданиях в населенном пункте Южное в ЛНР подняли российские флаги - РИА Новости, 12.05.2022

На зданиях в населенном пункте Южное в ЛНР подняли российские флаги

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где на зданиях населенного пункта Южное в ЛНР развеваются Знамя Победы и флаги России и Чечни. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:35

2022-05-12T21:35

2022-05-12T22:02

рамзан кадыров

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

в мире

украина

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ГРОЗНЫЙ, 12 май — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где на зданиях населенного пункта Южное в ЛНР развеваются Знамя Победы и флаги России и Чечни."На зданиях населенного пункта Южное теперь красуются наши знамена. Очередным знаменательным событием с нами поделились бойцы освободительной армии России. Чеченские силовики совместно с бойцами народной милиции ЛНР планомерно разобрали укрепительные позиции противника и оперативно денацифицировали всех представителей укроармии", — написал он в Telegram-канале.Кадыров отметил, что российские войска шаг за шагом освобождают города и села от украинских националистов."Мы не успокоимся до тех пор, пока каждый идеологический последователь Бандеры не получит по заслугам", — добавил он.Накануне глава Чечни рассказал, что в ЛНР удалось взять под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, а также поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/spetsoperatsiya-1788204340.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Кадыров на своем канале сообщил об освобождении населённого пункта Южное в ЛНР «Чеченские силовики совместно с бойцами Народной милиции ЛНР планомерно разобрали укрепительные позиции противника и оперативно денацифицировали всех представителей укроармии. После выполнения боевых задач ребята приступили к официальной части — водружению символов свободы». 2022-05-12T21:35 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

рамзан кадыров, луганская народная республика, россия, в мире, украина