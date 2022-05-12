https://ria.ru/20220512/izyatie-1788108949.html

Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии имущества России

Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии имущества России - РИА Новости, 12.05.2022

Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии имущества России

Парламент Украины утвердил указ Владимира Зеленского о принудительном изъятии имущества РФ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:38

2022-05-12T13:38

2022-05-12T13:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Парламент Украины утвердил указ Владимира Зеленского о принудительном изъятии имущества РФ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии российского имущества", - написал Железняк в Telegram-канале.Ранее совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности, принадлежащих "Сбербанку России" и "Веб.РФ" на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. Кабмину и Фонду гарантирования вкладов Украины на принудительное изъятие дается 10 дней с момента публикации указа Зеленского о введении его в действие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/aktivy-1788084506.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр