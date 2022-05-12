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Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии имущества России - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/izyatie-1788108949.html
Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии имущества России
Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии имущества России - РИА Новости, 12.05.2022
Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии имущества России
Парламент Украины утвердил указ Владимира Зеленского о принудительном изъятии имущества РФ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:38
2022-05-12T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Парламент Украины утвердил указ Владимира Зеленского о принудительном изъятии имущества РФ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии российского имущества", - написал Железняк в Telegram-канале.Ранее совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности, принадлежащих "Сбербанку России" и "Веб.РФ" на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. Кабмину и Фонду гарантирования вкладов Украины на принудительное изъятие дается 10 дней с момента публикации указа Зеленского о введении его в действие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
13:38 12.05.2022
 
Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии имущества России

Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии российского имущества

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Парламент Украины утвердил указ Владимира Зеленского о принудительном изъятии имущества РФ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии российского имущества", - написал Железняк в Telegram-канале.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12:15Специальная военная операция на Украине
СНБО изымет находящиеся на Украине активы Сбербанка и ВЭБ.РФ
Ранее совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности, принадлежащих "Сбербанку России" и "Веб.РФ" на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. Кабмину и Фонду гарантирования вкладов Украины на принудительное изъятие дается 10 дней с момента публикации указа Зеленского о введении его в действие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:38
Боррель предложил направить российские резервы на восстановление Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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