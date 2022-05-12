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СМИ: премьер Италии заявил о необходимости контакта Байдена и Путина - РИА Новости, 12.05.2022
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СМИ: премьер Италии заявил о необходимости контакта Байдена и Путина
СМИ: премьер Италии заявил о необходимости контакта Байдена и Путина - РИА Новости, 12.05.2022
СМИ: премьер Италии заявил о необходимости контакта Байдена и Путина
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что для достижения мира на Украине необходим многосторонний формат, участие в котором должны принять США и Россия,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:39
2022-05-12T23:39
в мире
владимир путин
джо байден
сша
россия
украина
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РИМ, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что для достижения мира на Украине необходим многосторонний формат, участие в котором должны принять США и Россия, сообщает газета Corriere della Sera, ссылаясь на министров, передавших слова главы итальянского правительства с заседания Совета министров страны.По словам Драги, изначальное усилие должное привлечь за стол переговоров, главную роль в котором должна играть Украина, все стороны, в особенности США и Россию. В этом отношении премьер подчеркнул, что президент США Джо Байден должен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, передает Corriere.Контакты, приводятся в заметке слова премьера, должны быть перезапущены и интенсифицированы на всех уровнях. Драги вернулся из поездки в США, где на пресс-конференции для итальянской прессы также заявил о необходимости контактов между Москвой и Вашингтоном."Но еще до этого есть усилие, которое должны сделать все, особенно Россия и США, — сесть за стол переговоров. Ни у тех, ни у других пока нет четкой цели, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы привести стороны за этот стол", - заявил накануне премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/bayden-1788173223.html
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в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия, украина
23:39 12.05.2022
 
СМИ: премьер Италии заявил о необходимости контакта Байдена и Путина

Corriere della Sera: премьер Италии заявил о необходимости контакта Байдена и Путина

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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РИМ, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что для достижения мира на Украине необходим многосторонний формат, участие в котором должны принять США и Россия, сообщает газета Corriere della Sera, ссылаясь на министров, передавших слова главы итальянского правительства с заседания Совета министров страны.
По словам Драги, изначальное усилие должное привлечь за стол переговоров, главную роль в котором должна играть Украина, все стороны, в особенности США и Россию. В этом отношении премьер подчеркнул, что президент США Джо Байден должен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, передает Corriere.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Контакты, приводятся в заметке слова премьера, должны быть перезапущены и интенсифицированы на всех уровнях. Драги вернулся из поездки в США, где на пресс-конференции для итальянской прессы также заявил о необходимости контактов между Москвой и Вашингтоном.
"Но еще до этого есть усилие, которое должны сделать все, особенно Россия и США, — сесть за стол переговоров. Ни у тех, ни у других пока нет четкой цели, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы привести стороны за этот стол", - заявил накануне премьер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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