https://ria.ru/20220512/inflyatsiya-1788111026.html

Путин заявил о замедлении недельной инфляции в России

Путин заявил о замедлении недельной инфляции в России - РИА Новости, 12.05.2022

Путин заявил о замедлении недельной инфляции в России

Инфляция в России замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:48

2022-05-12T13:48

2022-05-12T14:06

инфляция

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Инфляция в России замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин."Постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента - это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции", - подчеркнул президент на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220512/rubl-1788067850.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин