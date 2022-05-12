https://ria.ru/20220512/inflyatsiya-1788111026.html
Путин заявил о замедлении недельной инфляции в России
Путин заявил о замедлении недельной инфляции в России - РИА Новости, 12.05.2022
Путин заявил о замедлении недельной инфляции в России
Инфляция в России замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:48
2022-05-12T13:48
2022-05-12T14:06
инфляция
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Инфляция в России замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин."Постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента - это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции", - подчеркнул президент на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220512/rubl-1788067850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
13:48 12.05.2022 (обновлено: 14:06 12.05.2022)
Путин заявил о замедлении недельной инфляции в России
Путин: недельная инфляция в России замедляется и уже приближается к целевым ориентирам ЦБ